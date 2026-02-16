Τραγωδία στη Λακωνία: Ταυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά

Θλιβερό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 60χρονου ψαρά από το Γύθειο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και πέντε ημέρες. Η σορός που εντοπίστηκε στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία, ταυτοποιήθηκε και επίσημα ότι ανήκει στον άτυχο άνδρα.

Η σορός εντοπίστηκε τυχαία από έναν βοσκό στην περιοχή της Κοκκινιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς ρούχα, φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό. Η σύζυγός του, η οποία συμμετείχε στις έρευνες από την πρώτη στιγμή, κλήθηκε στο σημείο και αναγνώρισε τη σορό του 60χρονου, σφραγίζοντας με τον πιο οδυνηρό τρόπο την υπόθεση.

Το μυστήριο της ακυβέρνητης βάρκας

Ο έμπειρος ψαράς είχε βγει στη θάλασσα την προηγούμενη Δευτέρα για να ρίξει τα δίχτυα του. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν μια σειρά από αινιγματικά γεγονότα. Φαίνεται πως κατά την επιστροφή του, ο 60χρονος είχε θέσει το σκάφος σε λειτουργία αυτόματου πιλότου με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στην περιοχή Τρίνησα. Μέσα στο σκάφος βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός (χωρίς ρούχα) γεννά ερωτήματα για το τι μεσολάβησε από τη στιγμή που ο ψαράς βρέθηκε στη θάλασσα.

Αναμονή για την ιατροδικαστική εξέταση

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από ένα ξαφνικό παθολογικό αίτιο που οδήγησε σε πτώση στη θάλασσα, μέχρι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος παρέμεινε ακυβέρνητο ενώ βρισκόταν σε πορεία επιστροφής.