Σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε νεκρός 55χρονος αγνοούμενος από τη Χαλκιδική

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση 55χρονου από τη Χαλκιδική, τον οποίο αναζητούσαν οι οικείοι του ενώ είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη «Γραμμή Ζωής».

Η σορός του εντοπίστηκε την Παρασκευή σε πολυκατοικία στον δήμο Νεάπολης- Συκεών της Θεσσαλονίκης και σήμερα έγινε η ταυτοποίηση. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

πηγή: Γραμμή Ζωής

Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή, όταν και επικοινώνησε για τελευταία φορά με τους οικείους του. Έκτοτε δεν είχαν καμία επαφή μαζί του παρά τις προσπάθειές του και τελικά χθες δήλωσαν την εξαφάνισή του στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή ενώ σήμερα έγινε η ταυτοποίησή της, με τη διαδικασία να δείχνει πως ανήκει στον 55χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Δουμπιά της Χαλκιδικής.