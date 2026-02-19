Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου 26χρονος που είχε εξαφανιστεί στη Γλυφάδα

Τη χειρότερη κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 26χρονου που αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου όταν τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περιοχή της Γλυφάδας.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης (19/02) στον Ισθμό της Κορίνθου από μέλη του Λιμενικού Σώματος.

Για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» χθες Τετάρτη (18/2).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωση του τόνιζε ότι ότι τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν απογευματινές ώρες του περασμένου Σαββάτου από την περιοχή της Γλυφάδας στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου για την εξαφάνιση του 26χρονου Αλέξη Σακελλίωνα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.