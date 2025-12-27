Θρήνος για τους τέσσερις ορειβάτες: Εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι κάτω από χιονοστιβάδα

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τέσσερα άτομα αγνοούνταν από το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων. Είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ωστόσο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε ξαφνική χιονοθύελλα η οποία τους κόστισε τη ζωή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες και η μια γυναίκα παρασύρθηκαν χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τους εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον γεγονός που μαρτυρά πως δεν είχαν τον χρόνο να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν από το σημείο για γλιτώσουν.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η σύντροφος του ενός ορειβάτη, ενώ αρχικά δεν ήταν γνωστό ότι συμμετείχε στην εξόρμηση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Η διαδρομή τους ήταν γνώριμη, ενώ τουλάχιστον δύο από αυτούς είχαν εμπειρία στην ορειβασία. Ωστόσο, οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και πυκνό χιόνι, φέρεται να τους αιφνιδίασαν.

Λίγο μετά την εκκίνηση, χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, γεγονός που κατέστησε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας. Η ανησυχία συγγενών και φίλων κορυφώθηκε όταν δεν απάντησαν σε κανένα μήνυμα ή κλήση. Οι κάτοικοι ξεκίνησαν πρώτοι την αναζήτηση, ενώ στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Μάχη με τον χρόνο

Στα Βαρδούσια επιχειρούσαν επί δύο ημέρες 30 πυροσβέστες, οι ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η ομάδα drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Παράλληλα συμμετείχαν οδηγοί βουνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι.

Οι διασώστες κινούνταν σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, μέσα σε βαθύ χιόνι που σε πολλά σημεία έφτανε μέχρι το γόνατο. Η μορφολογία του εδάφους ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα. Τα δύο ορειβατικά καταφύγια της περιοχής ελέγχθηκαν, αλλά δεν υπήρξε κανένα ίχνος των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, οι οποίοι ανέβηκαν στο βουνό για να βοηθήσουν στις έρευνες, «το χιόνι ήταν πολύ και η κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη». Οι ειδικοί είχαν από την πρώτη στιγμή επισημάνει ότι η πιθανότητα χιονοστιβάδας ήταν μεγάλη.

Η δραματική κατάληξη

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τα τέσσερα άτομα νεκρά, σε απόκρημνο και δυσπρόσιτο σημείο καλυμμένο από πυκνό χιόνι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ομάδα χτυπήθηκε από χιονοθύελλα και παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, χωρίς να προλάβει να αναζητήσει καταφύγιο.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς το σημείο είναι απομακρυσμένο και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μεγάλη προσοχή.

Η επικίνδυνη «πίστα» των Βαρδουσίων

Τα Βαρδούσια θεωρούνται από τους πλέον απαιτητικούς χειμερινούς ορειβατικούς προορισμούς. Η αλλαγή του ανάγλυφου κοντά στην κορυφή Κόρακα, οι μεγάλες ποσότητες φρέσκου χιονιού και οι ακραίες συνθήκες των τελευταίων ημερών καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμη και για πολύ έμπειρους ορειβάτες.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και τον ορειβατικό κόσμο, καθώς οι τέσσερις φίλοι περιγράφονται ως άτομα με αγάπη για τη φύση και την περιπέτεια, που όμως βρέθηκαν αντιμέτωπα με ανελέητες συνθήκες.