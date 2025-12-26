Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα βρέθηκαν οι 3 ορειβάτες-Μαζί τους μία γυναίκα

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η εξαφάνιση των τριών ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα το απόγευμα της Παρασκευής (26/12).

Μαζί με τους ορειβάτες στη Φωκίδα βρέθηκε και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η σύντροφος του ενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν την κορυφή τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα και τους καταπλάκωσε.

Η επιχείρηση διάσωσης που είχε στηθεί ήταν τεράστια, με συμμετοχή της ΕΜΑΚ, drone και εκπαιδευμένα σκυλιά, προσπαθώντας να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Οι διασώστες είχαν ελπίδες ότι οι ορειβάτες ίσως είχαν βρει κάποιο ασφαλές καταφύγιο, παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες της περιοχής, αλλά δυστυχώς η έρευνα δεν είχε αίσιο τέλος.

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές πάλεψαν με τον χρόνο επί δύο ημέρες στα δύσβατα μονοπάτια των Βαρδουσίων, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Οι τρεις φίλοι είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσουν μια ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Από εκείνη τη στιγμή δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.