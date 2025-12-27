Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία στα Βαρδούσια με τους 4 ορειβάτες - «Μάλλον πέθαναν από ασφυξία»

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον άδικο χαμό τεσσάρων νεαρών φίλων που ανήμερα Χριστούγεννα ανέβηκαν στα Βαρδούσια Όρη για ορειβασία και τελικά έχασαν τη ζωή τους παρασυρμένοι από χιονοστιβάδα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κ. Μακροκωστόπουλος μίλησε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν οι νεαροί ορειβάτες.

Όπως είπε οι τρεις άνδρες και η γυναίκα είχαν κάνει αρκετές φορές ορειβασίας στο συγκεκριμένο βουνό και γνώριζαν την περιοχή. Μάλιστα ο ένας από αυτούς αν και ήταν από την περιοχή και είχε νοικιάσει ένα σπίτι επειδή καθώς αγαπούσε το μέρος όπου και περνούσε αρκετό διάστημα.

«Τα παιδιά ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων πολύ πρωί, είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία λιακάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους. Για να φτάσουν στην κορυφή έχει διάφορες διαδρομές και αρκετά μονοπάτια, επέλεξαν ένα από αυτά για να πάνε. Δυστυχώς ήτανε και το μοιραίο μονοπάτι, ήταν κακή επιλογή» ανέφερε μιλώντας στον Alpha το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.



Στην ερώτηση αν βρέθηκαν όλοι ο πρόεδρος της κοινότητας απαντά: «Βρέθηκαν στην αρχή οι τρεις και μετά λίγο πιο κάτω σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο τέταρτος. Πιθανόν ο θάνατός τους να προήλθε από ασφυξία γιατί τους παρέσυρε αρκετά μέτρα από το μονοπάτι. Δεν έπεσαν σε χαράδρα, όπως ήταν η πλαγιά του βουνού, ήρθε η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε μαζί, οπότε ενδέχεται να μην πεθάνανε από τραύματα αλλά από ασφυξία. Δυστυχώς φύγανε τέσσερα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ, που αγαπούσαν το χωριό, την περιοχή ερχόντουσαν συνέχεια και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ».

Εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τέσσερα άτομα αγνοούνταν από το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων. Είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ωστόσο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε ξαφνική χιονοθύελλα η οποία τους κόστισε τη ζωή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες και η μια γυναίκα παρασύρθηκαν χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τους εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον γεγονός που μαρτυρά πως δεν είχαν τον χρόνο να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν από το σημείο για γλιτώσουν.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η σύντροφος του ενός ορειβάτη, ενώ αρχικά δεν ήταν γνωστό ότι συμμετείχε στην εξόρμηση.

Η επικίνδυνη «πίστα» των Βαρδουσίων

Τα Βαρδούσια θεωρούνται από τους πλέον απαιτητικούς χειμερινούς ορειβατικούς προορισμούς. Η αλλαγή του ανάγλυφου κοντά στην κορυφή Κόρακα, οι μεγάλες ποσότητες φρέσκου χιονιού και οι ακραίες συνθήκες των τελευταίων ημερών καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμη και για πολύ έμπειρους ορειβάτες.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και τον ορειβατικό κόσμο, καθώς οι τέσσερις φίλοι περιγράφονται ως άτομα με αγάπη για τη φύση και την περιπέτεια, που όμως βρέθηκαν αντιμέτωπα με ανελέητες συνθήκες.