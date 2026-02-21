Νεκρός ο 44χρονος ψαράς που είχε χαθεί στην Πάτρα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το πρωί του Σαββάτου (21/2), ο 44χρονος που είχε χαθεί το απόγευμα της Παρασκευής στον Πατραϊκό κόλπο, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, ενώ ψάρευε.

Ο άτυχος άντρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, εντοπίστηκε από ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες, μέσα στη θάλασσα.

Η σορός μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και ενδέχεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του, πιθανότατα σε δίχτυα, γεγονός που οδήγησε στην εξαφάνισή του. Παρών στο περιστατικό ήταν ο 17χρονος γιος του.