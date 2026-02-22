Πάτρα: Αυτή είναι η 45χρονη που έχασε την ζωή της στο τροχαίο στην Οβρυά

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Πάτρας, από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Οβρυά με θύμα μια 45χρονη γυναίκα, την Αλεξία Κωνσταντάρα όπως έγινε γνωστό.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα tempo24.news, η τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 2:30, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου, στην Οβρυά Πατρών, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.



Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προσέκρουσε σε πινακίδα επιχείρησης την οποία και κατέστρεψε, πριν ακινητοποιηθεί.

Ανασύρθηκε νεκρή

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διαχείριση του περιστατικού.



Δυστυχώς, από το σοκαριστικό τροχαίο, μία 45χρονη γυναίκα, συνεπιβάτιδα σε ένα από τα δύο οχήματα, ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια. Παράλληλα, καταγράφηκαν και τραυματισμοί, με τους τραυματίες να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες και να διακομίζονται για ιατρική φροντίδα.



Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία. Η άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της είναι η Αλεξία Κωνσταντάρα