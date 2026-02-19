Εξαρθρώθηκε συμμορία με απάτες σε βάρος στοιχηματικών εταιρειών - Πώς δρούσε η οργάνωση

Πολυπληθής και επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αποτελούμενη από 43 ημεδαπούς. Η συμμορία δραστηριοποιούνταν κατ' εξακολούθηση στη διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων απάτης σε βάρος εταιρειών παροχής διαδικτυακού στοιχηματισμού.



Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για - κατά περίπτωση αδικήματα - της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και πολύμηνη προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020, έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.



Η οργάνωση είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή με κάθετη διοίκηση και διακριτούς ρόλους (αρχηγικά και ανώτερα μέλη, στρατολογητές, ταυτοποιητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα), καθώς και οργανωμένη «εφοδιαστική αλυσίδα» για την εξασφάλιση ταυτοτήτων, τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικών λογαριασμών.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών. Συγκεκριμένα, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που προμηθεύονταν έναντι αμοιβής, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.



Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.



Για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.



Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ' οίκον έρευνες σε οικίες αρχηγικών και ανώτερων μελών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

645 ευρώ σε μετρητά,

περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών,

περισσότερες από 500 κάρτες SIM,

περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα,

5 πολυτελή οχήματα,

ένα δίκυκλο τύπου scooter και

πολυτελή ρολόγια.

Επιπλέον, σε οικίες δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, είκοσι έξι (26) φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι». Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.