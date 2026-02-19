Μυστήριο στην Πάτρα: Διάρρηξη στο σπίτι των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές - Τα σενάρια

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά τον θάνατο των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων στην Πάτρα.

Όπως γράφει το tempo24.news, ενώ το σπίτι επρόκειτο να σφραγιστεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και οι αστυνομικοί είχαν αλλάξει την κλειδαριά της εξώπορτας, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από ανιψιό των δύο γυναικών πως διαρρήκτες είχαν παραβιάσει τον χώρο από το παράθυρο. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν γνώριζε αν και τι έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό αφού δεν είχε πρόσβαση στον χώρο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έκαναν αυτοψία και διαπίστωσαν πράγματι ότι έγινε διάρρηξη, ενώ σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.



Τα ερωτήματα που προκύπτουν πλέον είναι αν οι διαρρήκτες έδρασαν βάσει σχεδίου υποθέτοντας πως οι δύο αδελφές διέθεταν χρηματικό ποσό στο σπίτι ή εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό από δράστες που στοχοποίησαν ένα ακατοίκητο πια σπίτι.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους, στην περιοχή της Εγλυκάδας. Και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.



Η ειδοποίηση στις Αρχές έγινε από άτομα του περιβάλλοντός τους, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.