Βίντεο από κινηματογραφική καταδίωξη στο Ηράκλειο - Καρέ-καρέ η σύλληψη ζευγαριού για 14 διαρρήξεις

Σκηνές που θύμιζαν χολιγουντιανή καταδίωξη εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, στην Κρήτη, όταν άνδρες των ειδικών δυνάμεων ακινητοποίησαν ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με δύο υπόπτους για σειρά διαρρήξεων σε σπίτια.



Όπως μεταδίδει το patris.gr, πρόκειται για έναν 49χρονο με βαρύ ποινικό παρελθόν και τη 40χρονη σύντροφό του, που φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει 14 κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αποκομίζοντας λεία άνω των 60.000 ευρώ.



Οι αστυνομικοί αφού έφτασαν στα… ίχνη τους διαπίστωσαν πως ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά.



Με τη συνεργασία του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου έστησαν μεγάλη επιχείρηση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζευγάρι που επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

55,17 γραμμάρια μεθαδόνης

2,7 γραμμάρια ηρωίνης

Χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Κοσμήματα

Είδη ρουχισμού

Προσωπικά έγγραφα

Διαρρηκτικά εργαλεία

Ακριβά τα γούστα τους

Ο 49χρονος και η 40χρονη σύντροφός του κατηγορούνται ότι από τον Ιούνιο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026 είχαν συστήσει συμμορία με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κατ’ επάγγελμα κλοπών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.



Από την ανάλυση των «χτυπημάτων» τους προκύπτει ένας σταθερός τρόπος δράσης με στόχο μόνο πολύτιμα αντικείμενα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος δράστης εισέβαλε σε κατοικίες κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων. Ο τρόπος δράσης του ήταν σχεδόν πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις: παραβίαζε την κεντρική είσοδο με τη μέθοδο της θραύσης του «ομφαλού» της κλειδαριάς, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία.



Οι στόχοι του δεν ήταν τυχαίοι. Από τις κατοικίες αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας, χρυσές λίρες, τιμαλφή, μετρητά, αλλά και ακριβά ρολόγια, όπως Rolex, Omega και Tissot, γεγονός που φανερώνει ότι οι δράστες είχαν «ακριβά γούστα» και γνώριζαν την εμπορική αξία των αντικειμένων που αναζητούσαν.



Σε μία μόνο περίπτωση στο Ηράκλειο αφαιρέθηκαν 10.000 ευρώ σε μετρητά, ένα ρολόι Rolex και μανικετόκουμπα . Σε μία άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος έγινε αντιληπτός από τον ένοικο του σπιτιού και για να διαφύγει χρησιμοποίησε σωματική βία.