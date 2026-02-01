Κρήτη: Θρήνος στη Μεσαρά για τον 33χρονο ομογενή που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Στο πένθος έχει βυθιστεί η περιοχή της Μεσαράς, στην Κρήτη, για τον Γιάννη που βρισκόταν σε αλιευτικό που ναυάγησε στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο 33χρονος ήταν επαγγελματίας ψαράς και επέβαινε στο Lily Jean με έξι συναδέλφους του, όταν τους έπληξε σφοδρή καταιγίδα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, ο Γιάννης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ όπου έζησε μέχρι τα 8 του χρόνια και στη συνέχεια αποφάσισε να φύγει. Το 2015, ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστώνη και εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς.



Την περασμένη Παρασκευή, το αλιευτικό 22 μέτρων χάθηκε. Η ακτοφυλακή προχώρησε σε επιχείρηση επιχείρηση έρευνας καλύπτοντας πάνω από 1.000 τετραγωνικά μίλια και εντοπίστηκαν συντρίμμια, μία σορός και μία άδεια σωσίβια λέμβος, κοντά στο σημείο από όπου το σκάφος έστειλε σήμα, σύμφωνα με το BBC. Οι Αρχές ανακοίνωσαν αναστολή των ερευνών.



Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη ζήτησε στο Κρήτη TV να μεταφερθεί το εξής μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μόρα Χίλι δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένη» από το ναυάγιο του Lily Jean. «Οι ψαράδες και τα αλιευτικά σκάφη είναι βασικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας και του πολιτισμού του Gloucester και του Κέιπ Ανν και αυτή η τραγωδία γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την πολιτεία», ανέφερε.



Το Gloucester, το παλαιότερο ενεργό αλιευτικό λιμάνι της Αμερικής, αποτέλεσε το σκηνικό για την ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ «Καταιγίδα», που αφορά το αλιευτικό σκάφος Andrea Gail και το πλήρωμά του που χάθηκαν στη θάλασσα.

Άλλα θύματα του ναυαγίου που ταυτοποιήθηκαν από φίλους και συγγενείς ήταν ο Σον Θέριεν, 45 ετών, ο Πολ Μπιλ και ο γιος του, Πολ Μπιλ Τζούνιορ, και ο Γκας Σανφιλίπο, γνωστός για την εμφάνισή του στην εκπομπή Nor'Easter Men του History Channel.



Το Lily Jean ήταν ένα αλιευτικό σκάφος μήκους 72 ποδιών με έδρα το πολυσύχναστο αλιευτικό κέντρο του Γκλόστερ. Η αιτία του ναυαγίου δεν είναι γνωστή και διεξάγεται έρευνα, με επικεφαλής την Βορειοανατολική Περιφέρεια του Λιμενικού Σώματος.