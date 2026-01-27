Ηράκλειο: Συνταξιούχος δωρίζει στον Δήμο οικόπεδο αξίας 1 εκατ. ευρώ για ανέγερση νέου σχολείου

Η αγάπη της για την πόλη και τους ανθρώπους της οδήγησε γνωστή συμβολαιογράφο του Ηρακλείου να δωρίσει ένα μεγάλο οικόπεδο, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στον Δήμο Ηρακλείου για τις ανάγκες ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος. Ο λόγος για τη συμβολαιογράφο και συνταξιούχο Νέλλη Βαρβεράκη, η οποία γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεσή της στον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος την ευχαρίστησε θερμά.

Το οικόπεδο, συνολικής έκτασης 4.300 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στον οικισμό της Αμφιθέας, επί της οδού Μπακογιάννη, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δωρεές των τελευταίων ετών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Την επιθυμία της γνωστοποίησε και επίσημα στη διάρκεια συνάντησής της με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος την ευχαρίστησε θερμά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Δήμου για αυτή τη δωρεά μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, η κ. Βαρβεράκη έδινε πάντοτε έμφαση στην αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, χωρίς ποτέ να την ελκύει η πολυτέλεια.

«Σκέφτομαι πάντα τον συνάνθρωπο»

Πρόκειται για μια συγκινητική πράξη αγάπης και ουσιαστικής προσφοράς, μια απόφαση που ωρίμαζε στο μυαλό της δωρήτριας εδώ και αρκετό καιρό. Η κ. Νέλλη Βαρβεράκη επισήμανε, μεταξύ άλλων μιλώντας στο NeaKriti, τα παρακάτω: «Το είχα σκεφτεί εδώ και μερικά χρόνια και έλεγα να κάνω αυτή τη δωρεά μέσω μιας διαθήκης, όταν φύγω από τη ζωή. Αυτό το ξέρει πολύς κόσμος, γιατί πάντα αγαπώ τον τόπο μου, το Ηράκλειο, και πάντα βοηθώ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όμως μετά σκέφτηκα ότι θέλω να το χαρώ αυτό και να δω να υλοποιείται. Γι’ αυτό και αποφάσισα να το κάνω από τώρα. Το Ηράκλειο είναι ο γενέθλιος τόπος μου και ήθελα να προσφέρω στην κοινωνία.

Αγαπώ και τον Μαλεβίζι. Μπορεί να πηγαίνω και στο χωριό της μητέρας μου, αλλά το Ηράκλειο είναι η βάση μου.

Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα ωρίμανσης της σκέψης και έχει τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς μου. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια μορφωμένων και καλών ανθρώπων, ανθρώπων του πνεύματος. Δεν μας ενδιέφεραν ποτέ τα πλούτη ούτε το “luxury”.

Ο αδελφός μου, για παράδειγμα, έγραψε στο Facebook τη φράση του Καζαντζάκη: "Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω". Και μου είπε: "Μπράβο σου, αδελφή". Αυτό δείχνει τη νοοτροπία της οικογένειάς μας.

Είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας. Δεν είμαστε φτωχοί, δεν είμαστε πλούσιοι. Εγώ δεν είμαι πλούσια. Κι όμως, έκανα μια τόσο μεγάλη δωρεά. Αυτό ίσως φαίνεται περίεργο σε κάποιους, αλλά για μένα είναι σημαντικό.

Γνωρίζω πολύ καλά τις σχολικές ανάγκες που υπάρχουν, γιατί κυκλοφορώ στο Ηράκλειο. Δεν θα με δείτε σε τίποτα “luxury” ή σε χώρους πολυτελείας. Έτσι ένιωσα και έτσι έπραξα. Σκέφτομαι πάντα τον συνάνθρωπο. Αυτό κάνω εδώ και σαράντα χρόνια».

πηγή: NeaKriti

Θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό

Με αφορμή τη δωρεά αυτή, σε δήλωσή του στο neakriti.gr, ο αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, είπε: «Ως Δήμος Ηρακλείου εκφράζουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη μας προς τη συμπολίτισσά μας, την κ. Ελένη Βαρβεράκη, για τη μεγάλη δωρεά που προχωρά προς τον Δήμο Ηρακλείου. Με ιδιαίτερη χαρά δεχτήκαμε την αίτησή της για τη δωρεά της συγκεκριμένης οικοπεδικής έκτασης. Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα προχωρήσουμε σε αυτοψία και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η έκταση αυτή να προσαρμοστεί στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Πόλης της περιοχής, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στο άμεσο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον χώρο από μηχανικούς και στελέχη της Δημοτικής Περιουσίας, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι τεχνικές και πολεοδομικές παράμετροι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δωρεά, η οποία αναμένεται να «πιάσει τόπο», καθώς οι ανάγκες για οικόπεδα προς ανέγερση σχολικών μονάδων στο Ηράκλειο είναι εξαιρετικά αυξημένες». Σύμφωνα με τον ίδιο, διαχρονικά έχουν γίνει δωρεές προς τον Δήμο, ωστόσο πρόκειται για μια έκταση που ξεχωρίζει σε μέγεθος και σημασία. «Με βάση την αντικειμενική της αξία, η δωρεά προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η τελική αξιοποιήσιμη επιφάνεια θα προκύψει μετά την ένταξή της στο Σχέδιο Πόλης. Επίσης, θα εξεταστεί ποια είναι η βέλτιστη διάταξη και αξιοποίηση του οικοπέδου», κατέληξε ο κ. Γιαλιτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιοχή αυτή έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και, μόλις ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, οι ανάγκες της θα πολλαπλασιαστούν. «Η περιοχή έχει ανάγκη από ένα Νηπιαγωγείο και ένα Δημοτικό Σχολείο. Το οικόπεδο αυτό είναι αρκετά μεγάλο ώστε να καλύψει ένα σχολικό συγκρότημα και ενδεχομένως να μπορούν να δημιουργηθούν δύο σχολικά συγκροτήματα. Φυσικά, βρισκόμαστε ακόμα στη φάση της τρίτης ανάρτησης του Σχεδίου Πόλης και θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες της περιοχής προσεκτικά», σημείωσε.

πηγή: NeaKriti

Πέρα από την εξασφάλιση οικοπέδων, ο επόμενος στόχος της δημοτικής αρχής είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης, προκειμένου να δρομολογηθούν τα αναγκαία έργα στον τομέα της σχολικής στέγης. «Συνεχώς αναζητούμε κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια των μαθητών. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει ανάγκη για το Μουσικό και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, τα Ειδικά Σχολεία και μικρά νηπιαγωγεία με μίσθωση. Οι ανάγκες είναι τεράστιες και η αναζήτηση λύσεων συνεχίζεται», είπε ο κ. Περισυνάκης.

Όπως επισήμανε, το Ηράκλειο έχει ανάγκη από πολλά νέα σχολεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 23 μισθωμένα νηπιαγωγεία και ένα μισθωμένο ΕΠΑΛ. Τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν είναι μισθωμένα, αλλά χρειάζονται νέα κτίρια. «Για παράδειγμα, το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού είναι πολύ μεγάλο και απαιτεί νέο κτίριο. Το Γυμνάσιο και Λύκειο στις Μεσαμπελιές χρειάζεται επίσης επέκταση. Συνολικά, υπολογίζουμε ότι χρειάζονται περίπου 30 σχολικά συγκροτήματα, μικρά και μεγάλα. Η προτεραιότητα είναι τα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης χώρων για την ανέγερση νέων. Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ειδικά σχολεία, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια η Πολιτεία δεν επένδυε στον τομέα αυτό», κατέληξε ο κ. Περισυνάκης.