Συγκινητική δωρεά 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Αλί Σαμπαντζί στο νοσοκομείο Λέρου

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, ο ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, καθώς έκανε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου, ως «ευχαριστώ» μετά το ατύχημα του 2023 που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του.

Ειδικότερα, με τη δωρεά ύψους 5,6 εκατομμύριων τουρκικών λιρών (115.000 ευρώ) του Τούρκου μεγιστάνα θα καλυφθεί η προμήθεια ενός σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.

Ο κ. Sabanci εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα του ατυχήματος που είχε με το σκάφος του όταν έπεσε στα βράχια το καλοκαίρι του 2023, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Μέσω του καλού φίλου του νησιού Mehmet Baser, σήμερα στο γραφείο του Διοικητή του ΚΘΛ κ. Σταμάτη Καρδάση, διευθετήθηκαν και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, ώστε η δωρεά να υλοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσουν οι σχετικές προμήθειες. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να υπερβεί τις 115.000€.

Σε καλή κατάσταση η υγεία της οικογένειας

Ο ίδιος ο κ. Sabancı και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το lerosnews, ο κ. Sabanci αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όλα συνέβησαν τον Αύγουστο του 2023, όταν ο Τούρκος μεγιστάνας είχε αγκυροβολήσει το πολυτελές σκάφος του λίγο έξω από τους Λειψούς και ανέβηκε μαζί με την οικογένεια σε ένα φουσκωτό για να φτάσουν στην Κατσαδιά, όπου θα έτρωγαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Το σκάφος του έπεσε σε ύφαλο γύρω στα 500 μέτρα μακριά από την παραλία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Τούρκος μεγιστάνας και η σύζυγος του, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου επί πέντε ώρες οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τον Αλί Σαμπαντζί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Λέρου όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Στον επιχειρηματία έγινε επέμβαση για αφαίρεση σπλήνας και τραχειοτομή ενώ είχε πολλαπλά κατάγματα και αιμόπτυση.

Στο νοσοκομείο του νησιού έφτασε ειδική ομάδα γιατρών από την Κωνσταντινούπολη, που οργάνωσε τη διακομιδή του ζευγαριού δια θαλάσσης, από τη Λέρο στην Αλικαρνασσό, όπου μεταξύ άλλων, βρισκόταν η μητέρα του Τούρκου μεγιστάνα, Χαγιρλί Ζερίν.

Από εκεί, ο Αλί Σαμπαντζί διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Αμερικανικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, ενώ η σύζυγος του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο με το ιδιωτικό αεροσκάφος του πατέρα της, Αϊντίν Ντογάν.