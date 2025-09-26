Αλί Σαμπαντζί: Το ατύχημα, η δωρεά στο νοσοκομείο Λέρου και το... «χρυσό» διαζύγιο με την Ντογάν

Σε μια συγκινητική κίνηση ευγνωμοσύνης, ο Τούρκος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, Αλί Σαμπαντζί, προχώρησε σε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου. Πρόκειται για το νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες κρίσιμες φροντίδες μετά το σοβαρό ατύχημα με το φουσκωτό σκάφος του το καλοκαίρι του 2023, όταν παραλίγο να χάσει τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή, όμως, η προσωπική του ζωή βρίσκεται σε αναβρασμό. Ο Σαμπαντζί αποφάσισε να χωρίσει με τη Βουσλάτ Ντογάν Σαμπαντζί, με την οποία μοιράζεται κοινή πορεία δεκαετιών. Το διαζύγιό τους, ωστόσο, παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς η σύζυγός του διεκδικεί αποζημίωση 5 δισ. λιρών Τουρκίας (περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ), ποσό που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην Τουρκία.

Ο χωρισμός και το «χρυσό» διαζύγιο με την Ντογάν

Ο Τούρκος μεγιστάνας πρόσφατα αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με την επί χρόνια σύζυγό του, Ντογάν, η οποία διεκδικεί μεγάλα ποσά από την περιουσία του. Το διαζύγιό τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη στο ύψος της αποζημίωσεις της Ντογάν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Günaydın, η Βουσλάτ Ντογάν ζητά αποζημίωση ύψους 5 δισ. λιρών Τουρκίας (περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ). Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη χώρα, καθώς ο Αλί Σαμπαντζί θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Τουρκίας, με περιουσία που υπολογίζεται στα 960 εκατομμύρια δολάρια.

Η απαίτηση της Βουσλάτ φέρεται να έχει ρίζες όχι μόνο στην περιουσιακή κατάσταση του συζύγου της –ο οποίος διαθέτει προσωπική περιουσία 960 εκατ. δολαρίων και είναι ο 34ος πλουσιότερος Τούρκος– αλλά και σε προσωπικά γεγονότα που στιγμάτισαν τον γάμο τους. Στις 24 Αυγούστου 2023, το ζευγάρι και τα παιδιά τους γλίτωσαν από θαλάσσιο δυστύχημα στη Λέρο, όταν ο Αλί Σαμπαντζί, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της συζύγου του, επέμεινε να χειριστεί το φουσκωτό σκάφος, το οποίο τελικά συνετρίβη σε βράχια.

🚑 Ali Sabancı’dan anlamlı destek!

2 yıl önce Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile tekne kazası geçiren iş insanı, ilk müdahaleyi yapan hastaneye 115 bin € (5,6 milyon TL) bağış yaptı.#Sağlık #Finans #AliSabancı #VuslatDoğanSabancı pic.twitter.com/o0ZAgRRKUL — Finansın Gündemi (@finansingundemi) September 25, 2025

Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε πολύμηνη θεραπεία, ενώ η Βουσλάτ υπέστη βαριές κακώσεις στο πρόσωπο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις στη Νέα Υόρκη. Ήταν μάλιστα το δεύτερο παρόμοιο ατύχημα που είχε το ζευγάρι, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί νωρίτερα και στο Κάπρι.

Όπως σχολιάζουν οι γνώστες της υπόθεσης, στόχος της Βουσλάτ δεν είναι να γίνει «πλουσιότερη» μέσω του διαζυγίου, αλλά να δώσει στον Αλί Σαμπαντζί ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσει.. Το διαζύγιο του ζευγαριού, που προέρχεται από δύο από τις ισχυρότερες οικογένειες της Τουρκίας, παραμένει σε εκκρεμότητα, με το ζήτημα της αποζημίωσης να αποτελεί το βασικό σημείο τριβής.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όλα συνέβησαν τον Αύγουστο του 2023, όταν ο Τούρκος μεγιστάνας είχε αγκυροβολήσει το πολυτελές σκάφος του λίγο έξω από τους Λειψούς και ανέβηκε μαζί με την οικογένεια σε ένα φουσκωτό για να φτάσουν στην Κατσαδιά, όπου θα έτρωγαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Το σκάφος του έπεσε σε ύφαλο γύρω στα 500 μέτρα μακριά από την παραλία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Τούρκος μεγιστάνας και η σύζυγος του, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου επί πέντε ώρες οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τον Αλί Σαμπαντζί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Λέρου όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Στον επιχειρηματία έγινε επέμβαση για αφαίρεση σπλήνας και τραχειοτομή ενώ είχε πολλαπλά κατάγματα και αιμόπτυση.

Στο νοσοκομείο του νησιού έφτασε ειδική ομάδα γιατρών από την Κωνσταντινούπολη, που οργάνωσε τη διακομιδή του ζευγαριού δια θαλάσσης, από τη Λέρο στην Αλικαρνασσό, όπου μεταξύ άλλων, βρισκόταν η μητέρα του Τούρκου μεγιστάνα, Χαγιρλί Ζερίν.

Από εκεί, ο Αλί Σαμπαντζί διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Αμερικανικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, ενώ η σύζυγος του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο με το ιδιωτικό αεροσκάφος του πατέρα της, Αϊντίν Ντογάν.