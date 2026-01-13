Εγκρίθηκε η μεγάλη δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου στα νοσοκομεία Λαϊκό και Άγιοι Ανάργυροι

Εγκρίθηκαν και με τη... βούλα οι δύο συμβάσεις που αφορούν τη μεγάλη δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου στα νοσοκομεία «Λαϊκό» και «Άγιοι Ανάργυροι». Την Τρίτη (13/1) αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι δύο υπουργικές αποφάσεις που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας και Υγείας, Κυριάκος Πιερρακάκης και Άδωνις Γεωργιάδης καθώς και οι υφυπουργοί Γιώργος Κώτσηρας και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η μία ΚΥΑ είναι μεταξύ του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και της εταιρείας «La Vie Marketing Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Η σύμβαση, που υπογράφηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025, αφορά την παράδοση ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και την εκτέλεση εργασιών για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου, με συνολικό κόστος 840.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η δωρεά στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς του ογκολογικού ιδρύματος.

Δείτε την ΚΥΑ για τους «Αγίους Αναργύρους»:

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντική συμβολή στη λειτουργική ενίσχυση μιας από τις βασικές κρατικές δομές που εξυπηρετούν ασθενείς με καρκίνο, ενισχύοντας τόσο το προσωπικό όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

Την έτερη ΚΥΑ, εξίσου με σημερινή (13/1) ημερομηνία αφορά την έγκριση της από 22-10-2025 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», ως δωρεοδόχου και της εταιρείας με την επωνυμία «La Vie En Rose By Dimitra Katsafadou ΑΕ», με αντικείμενο την κάλυψη κόστους εκπόνησης μελέτης, εκτέλεσης εργασιών με υλικά και προμήθειας εξοπλισμού του έργου: «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Γ.Ν.Α "ΛΑΪΚΟ" και λοιπών βοηθητικών χώρων σε κτίριο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 175-Αθήνα και Ονοματοδοσία του κτιρίου "ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ"».

Το ύψος της δωρεάς ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε την ΚΥΑ για το «Λαϊκό»: