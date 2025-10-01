La Vie En Rose: «Λαχάνιασε» το άλογο της Δήμητρας Κατσαφάδου

Φρένο στην ξέφρενη κούρσα που παρουσίαζαν οι πωλήσεις της La Vie En Rose μπήκε πέρυσι. Η επιτυχημένη αλυσίδα καλλυντικών της Δήμητρας Κατσαφάδου που έτρεχε σαν άλογο κούρσας στον επιχειρηματικό στίβο, είδε για πρώτη φορά το μείον τόσο μπροστά από τις πωλήσεις της όσο και από τα κέρδη της. Συγκεκριμένα πέρυσι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 35,7 εκατ. ευρώ έναντι 36,9 εκατ. το 2023 εμφανίζοντας μείωση κατά 3,23%.

Για να υπάρχει μία σύγκριση της εκτόξευσης πωλήσεων που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, στην πρώτη εταιρική της χρήση μόλις το 2020 οι πωλήσεις οι πωλήσεις ήταν 2,8 εκατ. ευρώ για να εκτοξευθούν σε 18,9 εκατ. ευρώ το 2021, για να ανέβουν ακόμη παραπάνω το 2022 στα 21,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Αντίστοιχα και σε επίπεδο αποτελεσμάτων εμφανίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι μείωση κερδών με το περιθώριο κέρδους όμως να παραμένει σε αξιοζήλευτα επίπεδα. Συγκεκριμένα τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,9 εκατ. ευρώ το 2023 μειωμένα κατά 12% περίπου.

Φόροι 4 εκατ. ευρώ και χρυσό μέρισμα

Αξιέπαινο είναι ότι και πέρυσι από την σχεδόν προσωπική της εταιρεία η κα. Κατσαφάδου ενίσχυσε τα κρατικά ταμεία μέσω φόρο εισοδήματος της τάξης των 4 εκατ. ευρώ. Ακόμη όμως καλύτερα ανταμείφθηκε η ίδια και μέλος της οικογένειας της που είναι μέτοχοι της La Vie En Rose καθώς η εταιρεία αποφάσισε για την χρήση του 2024 να διανείμει μέρισμα που αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ.

Η περιπέτεια με το πρόστιμο

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η La Vie En Rose είχε δεχθεί όπως και άλλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου πρόστιμο 300 χιλ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης για θέματα προσφορών. Η ίδια είχε αναρτήσει τότε στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε:

«Βγαίνω να σας μιλήσω για το πρόστιμο που έφαγε η La Vie En Rose, 300.000 ευρώ πρόστιμο για ένα λαδάκι και να σας πω κι έναν ακόμα λόγο, για τον οποίο με αγαπάτε και η αγάπη σας δεν έχει κλονιστεί για αυτό και καλά κάνετε. Γιατί ο λόγος που έφαγα το πρόστιμο κι έχω και το ιστορικό είναι ότι στις 23/8/24 παρουσιάστηκε το λάδι μαλλιών που αρνούμαι να το βάλω στην αρχική τιμή που είναι στα 37 ευρώ και το έχω στα 22 και τους πείραξε το γεγονός ότι για 30 μέρες σύμφωνα με τη νέα διάταξη του υπουργείου, δεν θέλουν να έχουν σε χαμηλές τιμές όλα τα προϊόντα.

Επειδή λοιπόν, εγώ το λάδι μαλλιών όχι μόνο το δίνω με 40%, αλλά το δίνω και δωρεάν σε καρκινοπαθείς μέσα από την καρδιά μου, τους πείραξε. Ήθελαν να είναι στην αρχική τιμή για να μην μπορεί να το αγοράσει κανείς. Κι εμένα μου υπεβλήθη πρόστιμο 300.000 ευρώ για την καλή μου την καρδιά. Γιατί δεν κράτησα παραπάνω την αρχική τιμή. Αυτή δεν είναι κοροϊδία του καταναλωτή; Εγώ πάντως δεν θα σταματήσω ούτε να δίνω δωρεάν το λάδι μαλλιών, ούτε θα σταματήσω να έχω έκπτωση όλο τον χρόνο για να μπορώ να προσφέρω στον κόσμο».