Δέκα χρόνια La Vie en Rose: Πώς η Δήμητρα Κατσαφάδου έχτισε από το μηδέν ελληνικό brand εκατομμυρίων

Δεν είναι πολλές οι ελληνικές επιχειρηματικές ιστορίες που μέσα σε δέκα χρόνια καταφέρνουν να περάσουν από την αμφιβολία στην καθολική αναγνωρισιμότητα. Ακόμη λιγότερες εκείνες που το κάνουν χωρίς «πλάτη» πολυεθνικής, χωρίς επιθετικό δανεισμό και χωρίς να καούν στη διαδρομή. Η La Vie en Rose και η δημιουργός της, η Δήμητρα Κατσαφάδου , ανήκουν πλέον σε αυτή τη μικρή κατηγορία.

Από την επιστήμη στο ράφι

Η αφετηρία δεν είχε τίποτα από το glamour της βιομηχανίας ομορφιάς. Η Κατσαφάδου μπήκε στον κόσμο των καλλυντικών με όπλο την επιστημονική γνώση και τη λογική του φαρμακείου, όχι του lifestyle. Οι πρώτες φόρμουλες αναπτύχθηκαν σε εργαστηριακές συνθήκες, με ξεκάθαρη εμμονή στη δραστικότητα και στο αποτέλεσμα. Όχι «θαύματα», όχι μεγάλα λόγια. Αν δουλεύει στο δέρμα, μένει. Αν όχι, φεύγει. Αυτή η προσέγγιση έγινε το DNA της La Vie en Rose. Και αποδείχθηκε σωστή την κατάλληλη στιγμή, όταν το κοινό άρχισε να κουράζεται από ακριβά brands με ωραία αφήγηση αλλά αμφίβολη απόδοση.

Η ιστορία της Δήμητρα Κατσαφάδου θυμίζει σύγχρονο success story χωρίς φίλτρα. Απόφοιτη Χημείας του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακό στην Ανόργανη Χημεία, το 2016 ξεκίνησε να παρασκευάζει καλλυντικά στο σπίτι της, κυριολεκτικά με εργαλεία κουζίνας. Εκεί, μέσα σε κατσαρόλες και αυτοσχέδια σκεύη, γεννήθηκε η La Vie en Rose – μια εταιρεία 100% φυσικών προϊόντων που σήμερα συγκαταλέγεται στους ισχυρούς παίκτες της ελληνικής αγοράς.



Η επιλογή της να αφήσει μια καλά αμειβόμενη θέση σε φαρμακευτική εταιρεία για να κυνηγήσει το όραμά της δεν ήταν ούτε ασφαλής ούτε ανώδυνη. Αντιθέτως, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο στενό της περιβάλλον. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για την πλήρη ρήξη με την οικογένειά της, περιγράφοντας μια απόφαση ζωής που είχε κόστος. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκανε πίσω. Ρίσκαρε, άντεξε και προχώρησε, επιβεβαιώνοντας ότι η επιμονή, όταν συνοδεύεται από γνώση, μπορεί να γκρεμίσει ακόμη και τα πιο σκληρά εμπόδια.

Το brand που μίλησε απευθείας στον καταναλωτή

Η κρίσιμη καμπή ήρθε όταν η εταιρεία αποφάσισε να μιλήσει χωρίς φίλτρα. Τα social media δεν λειτούργησαν απλώς ως βιτρίνα, αλλά ως ανοιχτό «μάθημα»: τι είναι το κάθε συστατικό, πώς λειτουργεί, τι να περιμένεις και κυρίως, τι να μη σου υποσχεθεί κανείς. Η ίδια η ιδρύτρια μπήκε μπροστά. Ρίσκο μεγάλο, αλλά απέδωσε. Έτσι δημιουργήθηκε μια κοινότητα που δεν ένιωθε πελάτης, αλλά συμμέτοχος. Και αυτή η σχέση αποδείχθηκε ανθεκτική στον χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση του brand έπαιξε ο τρόπος που η Δήμητρα Κατσαφάδου επικοινώνησε την ιστορία της. Με εκκεντρικές, αυθεντικές και συχνά αυτοσαρκαστικές καμπάνιες, αξιοποίησε τα social media όχι ως βιτρίνα, αλλά ως ζωντανό κανάλι επαφής. Στο Instagram, με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους, μιλά απευθείας στο κοινό, απαντά, σχολιάζει, εκτίθεται. Και αυτό ακριβώς είναι που την κάνει πειστική: δεν πουλά απλώς προϊόντα, χτίζει σχέση.

Καταστήματα, εργαστήριο και ανάπτυξη

Σήμερα, η La Vie en Rose αριθμεί περίπου 60–70 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, όλα ιδιόκτητα, χωρίς franchising. Παράλληλα, η καρδιά της παραγωγής παραμένει στην Αττική, σε πιστοποιημένο εργαστήριο με άδεια ΕΟΦ, όπου γίνεται η ανάπτυξη και η παρασκευή των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα πωλήσεων, ενώ τα προϊόντα της εταιρείας ταξιδεύουν πλέον και εκτός συνόρων, με παρουσία τουλάχιστον στην κυπριακή αγορά και διανομή σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

Τα νούμερα που δεν αγνοούνται

Τα οικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για «φούσκα». Το 2022 ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 21,5 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη κοντά στα 9,5 εκατ. ευρώ, επίδοση εξαιρετικά σπάνια για ελληνική εταιρεία καλλυντικών. Τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, ο τζίρος κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, πλησιάζοντας ή ξεπερνώντας τα 30 εκατ. ευρώ, με περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό και ισχυρή ρευστότητα.

Γιατί πέτυχε – χωρίς ωραιοποιήσεις

Η La Vie en Rose δεν πέτυχε επειδή «έπαιξε καλά το Instagram». Πέτυχε γιατί:

ξεκίνησε από το προϊόν και όχι από το περιτύλιγμα,

διάβασε σωστά το timing της αγοράς,

επένδυσε στην εμπιστοσύνη αντί για το hype,

και κράτησε τον έλεγχο της ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, όμως, το μοντέλο είναι και προσωποκεντρικό. Η Δήμητρα Κατσαφάδου είναι αναπόσπαστο κομμάτι του brand – πλεονέκτημα τεράστιο, αλλά και στοίχημα για το μέλλον. Το ερώτημα της επόμενης δεκαετίας είναι αν η La Vie en Rose μπορεί να μεταβεί από το ισχυρό πρόσωπο στο ακόμη ισχυρότερο σύστημα.

Αξίες, φιλανθρωπία και κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από τα επιχειρηματικά μεγέθη, η Κατσαφάδου έχει συνδέσει το όνομά της με έντονη κοινωνική δράση. Έχει προχωρήσει σε δωρεές, στηρίζει ευάλωτες ομάδες, μιλά ανοιχτά για την επιθυμία της να υιοθετήσει παιδιά και έχει εκφράσει τη φιλοδοξία να δημιουργήσει δομές φροντίδας για ηλικιωμένους και παιδιά χωρίς οικογενειακή στήριξη. Σημαντική είναι και η δράση της υπέρ των ζώων, τα οποία στηρίζει έμπρακτα.

Δέκα χρόνια μετά

Σε μια αγορά όπου πολλά brands γεννιούνται γρήγορα και χάνονται το ίδιο γρήγορα, η La Vie en Rose συμπληρώνει δέκα χρόνια με πραγματικά δεδομένα στο ενεργητικό της: καταστήματα, τζίρους, κοινό και συνέπεια. Αν κάτι αποδεικνύει αυτή η δεκαετία, είναι ότι στην ελληνική επιχειρηματικότητα υπάρχει χώρος για επιτυχία χωρίς φανφάρες ,αρκεί το προϊόν να μιλά πριν από το story. Η Δήμητρα Κατσαφάδου δεν ξεκίνησε με πλάτες. Ξεκίνησε με γνώση, πείσμα και καθαρό στόχο. Αμφισβητήθηκε, πιέστηκε, έμεινε μόνη. Σήμερα, με 60 ενεργά καταστήματα και ένα brand που συνεχίζει να επεκτείνεται, αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι μια ιδέα ,όταν δουλευτεί με συνέπεια, μπορεί να εξελιχθεί σε επιχείρηση, αλλά και σε κοινωνική αποστολή.



Και μέχρι στιγμής, μιλάει δυνατά.