Γιατί ο Άδωνις έκανε διαφήμιση στη «La Vie en Rose» της Κατσαφάδου - Τι αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκάλεσε πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις κυρίως στα social media για την παραδοχή του ότι έχει κάνει botox και έχει προχωρήσει σε προσθετική μαλλιών.

Η δήλωση ωστόσο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν η αναφορά του στην εταιρεία La Vie en Rose της Δήμητρας Κατσαφάδου για την οποία είπε ότι χρησιμοποιεί τις κρέμες της που όπως είπε «είναι καταπληκτικές».

Η συγκεκριμένη δήλωση θεωρήθηκε ως μια ευθεία διαφήμιση της εταιρείας από τον υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα στο Action24 αποκάλυψε τον λόγο για το οποίο το έκανε. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, η Δήμητρα Κατσαφάδου έχει στηρίξει το ΕΣΥ με δωρεές εκατομμυρίων ευρώ και για την ανακαίνιση ιατρικών χώρων αλλά και για την προμήθεια αξονικών τομογράφων πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

«Ας έρθουν και άλλοι να κάνουν τέτοιες δωρεές να τους διαφημίσω. 100 φορές θα τη διαφημίσω και σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναγνωρίζουμε το καλό» είπε χαρακτηριστικά.

Για την παραδοχή του σχετικά με το botox, ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε πως πρόκειται για μεγάλη υποκρισία «να κρύβουμε αυτό που κάνουμε» σπεύδοντας μάλιστα να συμπληρώσει πως στα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών δεν υπάρχει ούτε ένα ραντεβού. «Μόνο ο Άδωνις πάει;» διερωτήθηκε.