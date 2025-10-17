«Και μαλλιά έβαλα και μπότοξ έκανα» - Ο Άδωνις παραδέχθηκε αυτά που άλλοι κρύβουν

Τον Άδωνι Γεωργιάδη να μιλά για θέματα υγείας ή να σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα τον έχουμε παρακολουθήσει όλοι. Όμως να μιλά για τον εαυτό του και χωρίς περιστροφές να αναφέρεται σε αισθητικές επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει, αν μη τι άλλο πολλοί λίγοι θα το περίμεναν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας το παρών σε συνέδριο για τον τομέα των φαρμάκων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17/10) εμφανίστηκε... out of the box.

Είπε κάτι που δεν συνηθίζεται όχι μόνο από άντρες αλλά και ειδικότερα από πολιτικούς: «Εγώ τα αποκαλύπτω αυτά. Δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά μου έχουν πάει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ. Δεν έχω κάνει. Μπότοξ έχω κάνει, όχι πολύ όμως δεν χρειάζομαι ιδιαίτερα. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες La Vie En Rose, που είναι καταπληκτικές».