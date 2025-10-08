Άδωνις στον Φειδία: «Η Ελλάδα δέχτηκε επίθεση από μποτ για τα Τέμπη - Η Ρωσία είναι πρώτη σε αυτό»

Αναφορά στην μεγαλειώδη διαδήλωση για την επέτειο των δυο χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνοντας συνέντευξη στον Κύπριο ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, υπογραμμίζοντας πως εκείνη την περίοδο η Ελλάδα δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από μποτ, καθοδηγώντας την κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας άφησε να εννοηθεί πως πίσω από την συγκεκριμένη εκστρατεία θα μπορούσε να βρίσκεται η Ρωσία, μιας και «είναι πρώτοι σε αυτό και τους παραδέχομαι το κάνουν πολύ επιτυχημένα». Συνεχίζοντας, μάλιστα, σημείωσε πως πρόκειται για «ένα είδος πολέμου», που έγινε στην χώρα μας εκείνο το διάστημα των μεγάλων κινητοποιήσεων για την τραγωδία των Τεμπών. «Βρήκαμε εκατομμύρια λογαριασμούς ψεύτικους. Δεν έχουμε αποδείξει ότι είναι Ρώσοι αλλά κάποια με λεφτά το κάνανε», εξήγησε.

«Κάποιοι είχαν συμφέρον να υπάρξει αποσταθεροποίηση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την περίοδο με τα μεγάλα συλλαλητήρια, οι Αρχές στην Ελλάδα εντόπισαν «εκατομμύρια λογαριασμούς που τη μία μέρα είχαν ένα όνομα “Λουντμίλα” και την άλλη μέρα έγιναν “Φειδίας”. Τυχαία το όνομα μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και ξαφνικά οι λογαριασμοί που έγραφαν για ένα άσχετο θέμα, άρχισαν να ασχολούνται με τα Τέμπη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «είναι προφανές πως κάποιοι είχαν συμφέρον να υπάρξει στην Ελλάδα αποσταθεροποίηση. Εσύ τώρα που είσαι ευρωβουλευτής, καταλαβαίνεις ότι η πολιτική δεν είναι απλό πράγμα. Είναι συμφέροντα, γεωπολιτική, λεφτά», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Το σημείο που ξεκινά η συζήτηση των δυο για τα social media και τις αναφορές για μποτς στο 22:38:

«Σκέψου ποιος θα ήθελε να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Σε ερώτηση που δέχθηκε, για το εάν πίσω από αυτό που καταγγέλλει βρίσκεται η Ρωσία, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως «δεν είπα ότι το έκανε αναγκαστικά αυτό η Ρωσία. Είπα ότι η Ρωσία έχει πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτό το χώρο. Οι ελληνικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι υπήρχε επίθεση από μποτ, εκατομμύρια στην Ελλάδα τότε. Το αν το έκανε η Ρωσία ή κάποια άλλη δύναμη δεν έχει αποδειχθεί», εξήγησε.

Συνεχίζοντας, μάλιστα, ο ίδιος εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση «θα μπορούσε να είναι η Ρωσία. Θα μπορούσε και να μην είναι. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από μποτ εκατομμυρίων. Αυτό αποδείχθηκε, δεν συζητείται. Ποιος το έκανε; Κάποιος που έχει λεφτά και δύναμη. Κάτσε εσύ με το μυαλό το δικό σου και σκέψου ποιος θα ήθελε να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Πάντως κάποιος που ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος, το έκανε» τόνισε.

Όπως εξήγησε, η χειραγώγηση γίνεται επί υπαρκτών προβλημάτων. «Δεν μπορείς εύκολα να χειραγωγήσεις μια κοινή γνώμη αν όλα πάνε καλά. Προφανώς, σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, στην συγκεκριμένη περίπτωση εκεί που κινητοποίησε τον κόσμο και το συναίσθημά του και τη στεναχώρια του και την οργή του για πολλά και δίκαια πράγματα, πάνω στο πραγματικό γεγονός που υπήρχε, ήρθε η διαδικτυακή επίθεση και έβαλε φωτιά. Πάνω στο πραγματικό πρόβλημα, κάποιες δυνάμεις επένδυσαν για να πέσει η Ελλάδα στο χάος», ανέφερε.

Η τοξικότητα και η ανωνυμία των social media

Πριν από την καταγγελία, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα social media και στο πως υπάρχει η ελευθερία λόγου. Όπως είπε, από τη μία έχουν πολλά καλά κι από την άλλη πολλά κακά. «Έχουν φέρει στην επιφάνεια μια τοξικότητα, μπαίνεις στο "X", το λέω τώρα με την ονομασία του φίλου σου, του Έλον Μασκ, μπαίνεις στο "X" και το τι βρισίδια, απειλές, κατάρες πέφτουν, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, και εσύ θα έχεις δεχτεί τέτοια, και εγώ δέχομαι ασταμάτητα», εξήγησε.

Μάλιστα, ανέφερε πως τέτοια περιστατικά είναι ανεξέλεγκτα και έδωσε τη δική του λύση στο ζήτημα. «Εγώ προσωπικά είμαι πολύ κατά της ανωνυμίας. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι λογαριασμοί να είναι υποχρεωτικά επώνυμοι. Θες να βρίσεις, κύριε, βρίσε, αλλά θα υποστείς και τις συνέπειες των πράξεών σου. Άμα ξεπεράσεις τα όρια, εγώ θα μπορώ να σου κάνω μήνυση. Όχι να βάλεις ανώνυμο λογαριασμό ή έχεις ένα μποτ και κάθεσαι και βρίζεις ή να πεθάνουν τα παιδιά μου ή να πάθουν καρκίνο χωρίς να παθαίνεις τίποτα», πρόσθεσε.