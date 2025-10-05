Άδωνις Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έχει ψυχικά θέματα – Της χάλασα τη σούπα του Ρούτσι

Σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγορώντας την για νομικούς ελιγμούς με πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Παράλληλα, ανακοίνωσε ρεκόρ ραντεβού στο ΕΣΥ.

Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Action 24, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε σφοδρή και προσωπική επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την απεργία πείνας του κατηγορούμενου για τα Τέμπη, Πάνου Ρούτσι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε στη σφοδρή αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, δηλώνοντας κάτι «σοβαρό για τον ψυχισμό της».

«Έχει κάποια ψυχικά θέματα, έχει πολλή οργή», είπε χαρακτηριστικά, αναρωτώμενος γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον «μισεί» και έγινε το «αντικείμενο του πόθου της».

Η απάντηση, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι σαφής: «Γιατί της χάλασα τη σούπα στην υπόθεση Ρούτσι». Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε ευθέως την Κωνσταντοπούλου ότι «έχει στήσει μια ιστορία με σκοπό πολιτικό και οικονομικό της συμφέρον».

Οι «μπούρδες» και ο «πολιτικός ελιγμός»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι νομικοί ελιγμοί της κ. Κωνσταντοπούλου έχουν απώτερο στόχο την καθυστέρηση της δίκης ώστε να μείνει η υπόθεση στην επικαιρότητα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, αν γίνει δεκτό το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τοξικολογικές εξετάσεις, θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στη δίκη.

Αναρωτήθηκε γιατί η πρόεδρος της Πλεύσης, ως συνήγορος που είναι στην υπόθεση, δεν υπέβαλε το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις τα 2,5 χρόνια που εκπροσωπεί τον Πάνο Ρούτσι, απαντώντας ότι «ήταν το τελευταίο της όπλο να αναβάλει τη δίκη».

«Όταν γίνει η δίκη, όλες οι «μπούρδες» καταρρίπτονται», τόνισε ο υπουργός Υγείας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε στην ανάγκη να γίνουν οι τοξικολογικές για να «μην υπάρχει καμία σκιά στην υπόθεση», αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν αγοράζω τα παραμύθια της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όποιος θέλει να αγοράσει τα ψέματα της Κωνσταντοπούλου, ας τα αγοράσει». Αυτή ήταν και μια έμμεση αιχμή κατά φωνών ακόμα και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο που έχουν ταχθεί με δημόσιες δηλώσεις στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι.

Επίσης, ο υπουργός κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι αυτή που «έχει χυδαιολογήσει για νεκρό των Τεμπών» υπενθυμίζοντας τι έλεγε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Για τους γιατρούς και τις διώξεις

Αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τον κίνδυνο για τη ζωή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε τις εντολές που έχει δώσει σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για 24ωρη βάρδια στο Σύνταγμα ώστε να συνδράμει τον απεργό.

Στράφηκε, ωστόσο, κατά των γιατρών που βρίσκονται γύρω από τον Ρούτσι, υποστηρίζοντας ότι «παίζεται επικοινωνιακό παιχνίδι». Χαρακτήρισε την ανακοίνωση των γιατρών ως «σκληρή ομάδα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ», ενώ κατηγόρησε τη γιατρό Κοσμοπούλου (που ήταν γιατρός και του Δημήτρη Κουφοντίνα) ότι «έχει βεβαρημένο παρελθόν σε ιατρικές παρακολουθήσεις».

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε ποινικές διώξεις κατά όσων παρακινούν τον Πάνο Ρούτσι να μη λάβει ιατρική συνδρομή από το ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι αν οι γιατροί του Ρούτσι εμποδίσουν τις απαραίτητες εξετάσεις, αναλαμβάνουν την ποινική ευθύνη.

Κλείνοντας το θέμα, προειδοποίησε ότι «ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πόσο επικίνδυνη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να σας κυβερνήσει η Ζωή για να καταλάβετε τι είναι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος».

Ρεκόρ ραντεβού στο ΕΣΥ

Στο σκέλος της Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ενθουσιασμένος για τις αλλαγές που έχουν επέλθει. Ανακοίνωσε ότι μέσα σε τέσσερις ημέρες έχουν κλειστεί 200.000 ραντεβού μέσω του 1566, με πολλά ραντεβού να είναι διαθέσιμα ακόμα και για την επόμενη ημέρα.

Τόνισε ότι με την ένταξη των δημόσιων νοσοκομείων στο my health app προστίθενται 7 εκατομμύρια ραντεβού στο ΕΣΥ. «Λύσαμε το πρόβλημα του να βρεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό που ταλάνιζε την Ελλάδα από πάντα», δήλωσε.

«Το ΕΣΥ πηγαίνει κάθε μέρα και καλύτερα», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Όσο και να με λένε τιποτένιο σκουλήκι, εγώ τη δουλειά μου θα την κάνω». Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι έχουν ενδεχομένως γίνει λάθος χειρισμοί σε επικοινωνιακό επίπεδο στη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών.