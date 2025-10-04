Άδωνις κατά Ζωής: «Οργανωμένο σχέδιο» πίσω από την απεργία πείνας Ρούτσι

Οργισμένη επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγορεί ευθέως για χειραγώγηση ενός πονεμένου πατέρα, με μοναδικό σκοπό την καθυστέρηση της δίκης και την πολιτική εκμετάλλευση.

Με σκληρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το πρωί του Σαββάτου (4/10) ο υπουργός Υγείας κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «εργαλειοποίησε» και εκμεταλλεύτηκε το δράμα του Πάνου Ρούτσι για πολιτικά οφέλη, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την απεργία πείνας κρύβεται επιδίωξη αναβολών της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη και χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Απορώ πότε θα ξυπνήσουμε, θα δούμε πόση χειραγώγηση δεχόμαστε, με μοχλό τα αγνά συναισθήματα των ανθρώπων, από την @ZoeKonstant . Αρχικά ο κ. Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού του για να γίνει ταυτοποίηση DNA και να πειστεί ότι όντως… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

Σε μια ιδιαίτερα οργισμένη ανάρτηση που έχει προκαλέσει σάλο, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τη ότι ενορχήστρωσε την απεργία πείνας του πατέρα Ρούτσι, ο οποίος ζητούσε την εκταφή των οστών του παιδιού του για ταυτοποίηση DNA.

Ο κ. Γεωργιάδης αμφισβητεί ανοιχτά τα κίνητρα της δικηγόρου του, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο» με απώτερο σκοπό να «μην αρχίσει η Δίκη» και να δημιουργηθούν συνθήκες παραγραφής των πλημμελημάτων.

Ο υπουργός Υγείας, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, περιγράφει μία σειρά κινήσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες, κατά την άποψή του, αποδεικνύουν την προσπάθεια για σκόπιμη καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Πολιτική εκμετάλλευση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταλήγει με την βαρύτατη κατηγορία ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με την ιδιότητά της ως συνηγόρου του Πάνου Ρούτσι «χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί» προκειμένου να «κερδίζει ψήφους και χρήματα», δηλητηριάζοντας την Ελλάδα «με το μίσος και την τοξικότητά της».