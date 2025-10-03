Νέο «θρίλερ» με την εκταφή του Ντένις Ρούτσι: Κόντρα δικαστών - Κωνσταντοπούλου για τις επιδόσεις

Συνεχίζεται το «σίριαλ» γύρω από την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, καθώς νέες πληροφορίες από δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για καθυστερήσεις και «αλαλούμ» με την επίδοση της πρόσκλησης για την νέα ημερομηνία της εκταφής.

Σύμφωνα με πηγές του δικαστικού ρεπορτάζ, η δικηγόρος του πατέρα του Ντένις και απεργού πέινας, Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φέρεται να μην εμφανίστηκε αρχικά για να παραλάβει την πρόσκληση που προσδιορίζει τη νέα ημέρα εκταφής για την ερχόμενη εβδομάδα.

Εισαγγελική παραγγελία και θυροκόλληση

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για να γίνει η επίδοση της πρόσκλησης στο γραφείο της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, όταν ο δικαστικός κλητήρας μετέβη στο γραφείο της συνηγόρου για να πραγματοποιήσει την επίδοση, φέρεται να μην άνοιξε η πόρτα. Κατά συνέπεια, ο κλητήρας προχώρησε σε θυροκόλληση της πρόσκλησης στην πόρτα του γραφείου της, καθορίζοντας έτσι επίσημα την νέα ημέρα της εκταφής.

Η διάψευση της συνηγόρου

Πάντως η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να διαψεύδει κατηγορηματικά το συμβάν της μη παραλαβής της εισαγγελικής παραγγελίας και να έχει παραλάβει το έγγραφο με την νέα ημερομηνία εκταφής.