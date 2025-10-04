Πάνος Ρούτσι: «Δεν είμαι καλά, οι δυνάμεις μου έχουν πέσει - Ο κόσμος μου δίνει δύναμη»

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στην πλατεία Συντάγματος, συνεχίζοντας για τρίτη εβδομάδα την απεργία πείνας με μοναδικό αίτημα «την αλήθεια» για τον θάνατο του γιου του, Ντένις, στην τραγωδία των Τεμπών.



Με εμφανή κόπωση, ζητά την εκταφή του παιδιού του για να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις που –όπως λέει– θα φωτίσουν τα αίτια του θανάτου.



«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τέλους. Δεν γίνεται να ζω σε αυτή τη χώρα και να μην μου επιτρέπουν την εκταφή του παιδιού μου», δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι στο MEGA, στέλνοντας μήνυμα απελπισίας αλλά και αποφασιστικότητας.

Ο ίδιος καλεί τους βουλευτές της κυβέρνησης να μπουν για λίγο στη θέση του: «Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες. Υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους; Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».



Η υγεία του έχει επιβαρυνθεί δραματικά. Χθες, Παρασκευή (03/10),μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ελαφρύ οίδημα στα κάτω άκρα, ορθοστατική υπόταση, ταχυκαρδία και απώλεια 10 κιλών.

Παρά την κατάστασή του, δηλώνει αμετακίνητος: «Δεν είμαι καλά, οι δυνάμεις μου έχουν πέσει, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει δύναμη. Ζητώ το αυτονόητο: να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου».

Κατηγορηματικά αρνείται η εκταφή να γίνει μόνο για τεστ DNA: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ – ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός».