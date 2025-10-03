Κρατικό Νίκαιας: «Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του Ρούτσι» - «Είναι μια χαρά», λέει ο Άδωνις

«Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και μετά από δική του επιθυμία, ο κ. Ρούτσι αποχώρησε από τα επείγοντα του νοσοκομείου.

Ειδικότερα, στο Δελτίο Τύπου, σημειώνεται:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά

Γιατροί Γενικού Κρατικού Νίκαιας: «Αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των γιατρών του, σύμφωνα με την οποία η υγεία του απεργού πείνας επιδεινώνεται:

«Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η 9ου 2025 (19η ημέρα)



Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νίκαιας.



Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.



Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.



Έχει συνολικά απωλέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9 % του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.



Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.



Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.



Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιού του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό.



Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαζιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάζη Κωνσταντίνα, ειδικευόμενη παθολογίας».

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Άδωνις Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: Ας βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα

Για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι μίλησε εκ νέου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.



«Απ’ ό,τι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του. Οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν εκρίθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο», είπε, ενώ τόνισε πως επικοινώνησε με γιατρούς και πήρε απάντηση πως δεν έχει παθολογικά ευρήματα.



«Η υγεία του είναι μια χαρά», σημείωσε ο υπουργός, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου.



«Είναι ένα πρόσωπο που είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της Αριστεράς», επισήμανε και υπογράμμισε ότι «κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίον μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας στο νοσοκομείο: «Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου».



Συμπλήρωσε, πάντως, με νόημα: «Μπορεί εκείνος να μην έχει κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ακόμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί γιατί ανησυχούμε, άρα δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργία πείνας».



«Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



«Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο, άρα πήγε με την κ. Κοσμοπούλου. Από την πρώτη ημέρα, ό,τι ακούμε για την υγεία του είναι από την κ. Κοσμοπούλου». Και κατέληξε: «Ας ρωτήσει η κ. Κοσμοπούλου τον κ. Ρούτσι και να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα».