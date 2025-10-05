Απεργία Πείνας Ρούτσι: Η ιατρική «ετυμηγορία» για τον κίνδυνο – Πώς χτυπά η ασιτία νεφρά και καρδιά

Με αφορμή την πολυήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο ανεξάρτητος βουλευτής και Καθηγητής Ιατρικής Διατροφολογίας του ΑΠΘ, Μιχάλης Χουρδάκης, προχώρησε σε επιστημονική ανάλυση των συνεπειών που έχει στην υγεία του ανθρώπου η παρατεταμένη άρνηση λήψης τροφής, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο κ. Χουρδάκης, με βάση τη γνώση του στην Ιατρική Διατροφολογία, περιέγραψε τις σοβαρές αλλαγές που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός, καθώς εξαντλείται η μία μετά την άλλη οι πηγές ενέργειας και βιταμινών, τονίζοντας τους σοβαρότερους κινδύνους για την κατάληξη της υγείας και της ζωής του απεργού πείνας.

Οι σοβαροί κίνδυνοι για τον οργανισμό

Ο Καθηγητής εστίασε στη σταδιακή βλάβη ζωτικών οργάνων, περιγράφοντας την πορεία των λειτουργιών του σώματος σε κατάσταση ασιτίας.

-Εξάντληση αποθεμάτων: Ο οργανισμός αρχικά καταναλώνει τις αποθήκες του, ξεκινώντας από το γλυκογόνο (που διαρκεί 12-24 ώρες) και στη συνέχεια στρέφεται στο λίπος και τις πρωτεΐνες (μυϊκή μάζα) για να βρει ενέργεια.

-Βλάβη στα νεφρά και την καρδιά: Η χρήση των πρωτεϊνών ως «καύσιμο» είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπως εξήγησε ο κ. Χουρδάκης, η διάσπαση της μυϊκής μάζας (καταβολισμός) μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη στα νεφρά. Επιπλέον, η υποσιτιστική καρδιομυοπάθεια και οι αρρυθμίες λόγω διαταραχών στους ηλεκτρολύτες (π.χ. κάλιο) αποτελούν άμεση απειλή για την καρδιά.

-Μη αναστρέψιμη εγκεφαλική λειτουργία: Ο εγκέφαλος είναι το όργανο που απαιτεί τη μεγαλύτερη ενέργεια. Η παρατεταμένη ασιτία επηρεάζει τις νευρολογικές λειτουργίες και μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.

Ο κ. Χουρδάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι όσο συνεχίζεται η απεργία πείνας, αυξάνονται ραγδαία οι πιθανότητες μη αναστρέψιμης βλάβης ζωτικών οργάνων και δυστυχώς, η κατάληξη της ζωής.