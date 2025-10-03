Επιμένει ο Δένδιας για Ρούτσι: Δικαιούται να διερευνήσει ό,τι κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του

Στο ζήτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, επανήλθε ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας εκ νέου πως έχει κάθε δικαίωμα να διερευνήσει ό,τι κρίνει για το ζήτημα του θανάτου του παιδιού του.



Αργά το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε από βήματος Ολομέλειας σε σχετικές αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «για το ζήτημα το οποίο έθεσε η κυρία πρόεδρος, για το ζήτημα του απεργού πείνας, του Πάνου Ρούτσι, τοποθετήθηκα, νομίζω, με απόλυτη ευκρίνεια για το πώς αντιμετωπίζω το θέμα. Η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή η οποία με εκφράζει», όπως εξήγησε.



Εμμένοντας σε όσα ανέφερε νωρίς το μεσημέρι, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε πως «ο κάθε πατέρας, ο κάθε γονιός σε αυτήν τη τραγική ώρα στη ζωή του έχει κάθε δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα, να διερευνήσει οτιδήποτε κρίνει και θέλει για τον θάνατο του παιδιού του. Είναι ούτως ή άλλως τεράστια η τραγωδία αφ’ εαυτής, δεν χρειάζεται να γίνει η ζωή του δυσκολότερη», όπως σημείωσε.



Ο Νίκος Δένδιας διαδέχθηκε στο βήμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία του εξέφρασε την εκτίμησή της για το γεγονός ότι, όπως είπε, «δεν δίστασε - και από την υπουργική θέση - να πει το αυτονόητο, το απολύτως ανθρώπινο, αυτό που λέει και θα έλεγε ο καθένας, αν δεν τον κανοναρχούσαν άλλα συμφέροντα και άλλες πιέσεις, ότι κανείς δεν μπορεί ηθικά και ανθρώπινα να αρνείται σε έναν πατέρα το δικαίωμα να μάθει από τι έφυγε το παιδί του».



Η ίδια κατήγγειλε «ψευδολογίες» όσον αφορά τα δημοσιεύματα περί αιτήματος για αναβολή της εκταφής.