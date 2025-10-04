Ζωή Κωνσταντοπούλου για υπόθεση Ρούτσι: «Σταματήστε αυτή την ύβρη»

Με σκληρή «γλώσσα» τοποθετήθηκε στις εξελίξεις της υπόθεσης του απεργού πείνας, και εντολέα της, Πάνου Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε νέα δήλωση που έκανε από την πλατεία Συντάγματος.

«Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε.

Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η πλευρά της οικογένειας ζητά και τοξικολογικές - βιοχημικές εξετάσεις πέραν του DNA.