Αβραμόπουλος: «Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι νομικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό»
Καθαρή θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι πήρε ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με γραπτή του δήλωση πήρε σαφή θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι υποστηρίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται για ένα πολιτικό ή νομικό ζήτημα αλλά «για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».
Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου
«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.
Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.
Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.
Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν».