Βρέθηκε ποιος κάλεσε τελικά τον Βασίλη Μπισμπίκη στη σκηνή του Πάνου Ρούτσι

Η Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγος, συνδικαλίστρια και μέλος ΔΣ Ενιαίου Συλλόγου Αττικής, Στερεάς και Νήσων, παραδέχθηκε με εκτενή ανάρτησή της πως εκείνη έστειλε μήνυμα στον Βασίλη Μπισμπίκη να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα.



«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο», είχε πει ο ηθοποιός στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η σύζυγος ωστόσο του απεργού πείνας, Μιρέλα Ρούτσι ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της πως δεν τον κάλεσε η οικογένειά της. «Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει».

«Εμείς στείλαμε μήνυμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή»

Με μία μεγάλη ανάρτηση που έκανε στα social media η Δέσποινα Κουτσούμπα εξήγησε πως πολλοί καλλιτέχνες θέλησαν να συμπαρασταθούν στον Πάνο Ρούτσι. Μάλιστα ένας από αυτούς ήταν και ο Στέλιος Ρόκκος ο οποίος ταξίδεψε από την Λήμνο για να σταθεί στον απεργό πείνας.

«”Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα”. Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγούδι.



Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για τα “φανεί”, ούτε για να “ξεπλυθεί”. Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν.



Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πείνας και την ρωτάνε για τον… Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει! Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις».