Πάνος Ρούτσι: Μην τολμήσετε να πειράξετε τον τάφο του γιου μου - Αγώνας μέχρι τελικής πτώσης

Την 22η ημέρα απεργίας πείνας διανύει ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει να βρίσκεται στο Σύνταγμα. Όσες ημέρες βρίσκεται εκεί πολίτες, πολιτικοί και καλλιτέχνες έχουν συνομιλήσει με τον κ. Ρούτσι.

Ο ίδιος ο κ. Ρούτσι μιλώντας στο Mega τόνισε ότι συνεχίζει τον «αγώνα μέχρι τελικής πτώσεως». «Δεν σταματάω. Ούτε εγώ αλλά ούτε ο κόσμος που με στηρίζει. Είμαστε εδώ μέχρι τέλους για το αυτονόητο. Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα και ξαναλέω στην κυβέρνηση να δώσει εντολή για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις», πρόσθεσε.

Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του, ο κ. Ρούτσι τόνισε πως θα είναι εκεί κάθε μέρα. «Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου, γιατί τη Πέμπτη έχει δοθεί εντολή να πάνε να κάνουν την εκταφή».

Το αίτημά του

Επανέλαβε το αίτημα του, το οποίο είναι να διενεργηθεί και τεστ DNA και βιοχημικές εξετάσεις, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις. «Αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της οικογένειάς μου, μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο, θα μας βρουν εκεί», υπογράμμισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αντλεί δύναμη τόσο από τον κόσμο που τον επισκέπτεται καθημερινά αλλά και από το παιδί του. «Περίμενα αμέσως να μου δώσουν την απάντηση και το χαρτί που ζητάω, αλλά απ’ ότι φαίνεται η κυβέρνηση έχει πολλά να κρύψει», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του: «Κάθε μέρα που περνάει υπάρχει ακόμη πιο πολλή κούραση και εξάντληση». «Όταν ήρθα πρώτη μέρα εδώ πέρα με μια βαλίτσα, δεν είχα προβλέψει όλο αυτό που έχει γίνει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι τόσα χρόνια αυτή η χώρα δεν πάει καλά», τόνισε.

«Θα δικαιωθούμε, γιατί το ζητάω εγώ, το ζητάει ο λαός, το ζητάει όλος ο κόσμος», επεσήμανε.