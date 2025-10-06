Πάνος Ρούτσι: «Ναι» από την εισαγγελέα Πρωτοδικών για εκταφή με τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του

Θα επιτραπεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας η διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.

Η απόφαση και για τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνον για ταυτοποίηση μέσω DNA,θα ληφθεί από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας μετά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων που έχουν ζητήσει εκταφή επιμένοντας όχι μόνον στην ταυτοποίηση για την οποία η δικαιοσύνη είχε δώσει σύμφωνη γνώμη αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί από τι πέθαναν οι δικοί τους άνθρωποι. Η ανακοίνωση της απόφασης θα γίνει από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της περιοχής, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Πάντως, όπως διευκρινίστηκε από δικαστικής πλευράς, η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών δεν ανοίγει πάλι, άλλωστε η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.