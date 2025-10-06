Τέμπη: «Ναι» από την Εισαγγελία για τοξικολογικές - Βγαίνει από το αρχείο η δικογραφία ιατροδικαστών

Πράσινο φως έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας τη Δευτέρα (6/10) μετά από σχετική παραγγελία, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, για όσους συγγενείς το επιθυμούν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του larissanet.gr, η παραγγελία δόθηκε λίγα λεπτά πριν ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας ζητήσει από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών που είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Σημειώνεται, πως η εισαγγελέας πρωτοδικών είχε παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι ζητώντας ωστόσο τότε μόνο τη διενέργεια εξέτασης DNA. Πλέον, μετά και την νεότερη εξέλιξη η συγκεκριμένη προκαταρκτική συγχωνεύεται στη νέα παραγγελία και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του, η οποία θα προχωρήσει κανονικά.

Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.