Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη

Στις 23 Μαρτίου του 2026 τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και την τραγωδία στα Τέμπη, που οδήγησε στον θάνατο 57 άτομα, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει στη Λάρισα η δίκη με 36 κατηγορούμενους οι οποίοι αντιμετωπίζουν - οι περισσότεροι- βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Η δίκη προσδιορίστηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Λάρισας και θα διεξαχθεί σε ειδική αίθουσα.

Ανάμεσα σε εκείνους που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι ο σταθμάρχης ο οποίος με τα μοιραία εγκληματικά του λάθη έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη (διευθυντές) του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων που διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η δικογραφία είναι άνω των 60 χιλιάδων σελίδων.

Στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο μεν πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Ενώ σε Δικαστικό Συμβούλιο επίσης έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ.Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.