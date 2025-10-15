Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη των Τεμπών - Ποιοι θα κάτσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη δίκη των Τεμπών, αφού η δίκη προσδιορίστηκε για τις 23 Μαρτίου 2026.

Τότε θα ξεκινήσει η δίκη για τις ευθύνες όσων οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τραγικό απολογισμό 57 νεκρούς συνανθρώπους μας.

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ικανό να στεγάσει τους εκατοντάδες συνηγόρους, τους επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τους συγγενείς των θυμάτων και των κατηγορουμένων.

Ποιοι θα κάτσουν στο εδώλιο

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 άτομα, οι 33 από τους οποίους κατηγορούνται για το βαρύ κακούργημα της θανατηφόρας παραβίασης στο συγκοινωνιακό δίκτυο, το οποίο επισύρει ποινή ακόμα και ισόβιας κάθειρξης. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης σωρεία πλημμελημάτων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, περιλαμβάνονται ο σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή και οι συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους και τον άφησαν μόνο τους.

Στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, όπως επίσης ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε. ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Δύο δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα

Υπενθυμίζεται πως εκτός της μεγάλης δίκης των Τεμπών, εκκρεμούν ακόμη δύο δικογραφίες σχετικές με το πολύνεκρο δυστύχημα, για τις οποίες ακολουθήθηκε η διαδικασία του νόμου περί ευθύνης Υπουργών.

Η μία αφορά τη φερόμενη αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο και η δεύτερη τους πρώην υπουργούς Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπιρτζη, όλες με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.