Τέμπη: Αίτημα ενημέρωσης για το αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Αίτημα ενημέρωσης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ζητώντας να μάθει την πορεία αιτήματος εκταφής τής κόρης της Μάρθης, που είχε υποβάλει στις 25 Σεπτεμβρίου, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.



Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.

Επίσης, τη Δευτέρα (6/10) έγινε γνωστό ότι έδωσε πράσινο φως η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας τη Δευτέρα (6/10) μετά από σχετική παραγγελία, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, για όσους συγγενείς το επιθυμούν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του larissanet.gr, η παραγγελία δόθηκε λίγα λεπτά πριν ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας ζητήσει από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών που είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Σημειώνεται, πως η εισαγγελέας πρωτοδικών είχε παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι ζητώντας ωστόσο τότε μόνο τη διενέργεια εξέτασης DNA. Πλέον, μετά και την νεότερη εξέλιξη η συγκεκριμένη προκαταρκτική συγχωνεύεται στη νέα παραγγελία και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του, η οποία θα προχωρήσει κανονικά.

Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.