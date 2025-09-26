Εκταφές θυμάτων στα Τέμπη: Το κρίσιμο σταυροδρόμι – «Δεν είναι νομικό, είναι βαθιά ανθρώπινο»

Νέα τροπή παίρνει το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, με τους συγγενείς να καταθέτουν αλλεπάλληλα αιτήματα και τη Δικαιοσύνη να καλείται να δώσει απαντήσεις. Ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο πολύνεκρο δυστύχημα, συνεχίζει για 11η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας σεβασμό στη μνήμη των νεκρών και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με νέα παρέμβασή του χθες, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για την εκταφή ανήκει αποκλειστικά στις εισαγγελικές αρχές και αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Το υπόμνημα Ρούτσι και οι βαρύτερες κατηγορίες

Χθες, Πέμπτη (25/9), ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισαςσυμπληρωματικό υπόμνημα, υπογεγραμμένο και από άλλους συγγενείς. Σε αυτό ζητούν:

Εκ νέου ταυτοποίηση των σορών με DNA

Τοξικολογικές εξετάσεις

Αναβάθμιση κατηγοριών για δύο στελέχη της Hellenic Train: από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και μετατροπή της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών σε κακούργημα.

Το υπόμνημα κατατέθηκε την τελευταία ημέρα προθεσμίας για νέα έγγραφα στη δίκη.



Παράλληλα, νέο αίτημα εκταφής υπέβαλε την Τετάρτη ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ η Μαρία Καρυστιανού ζητά εκταφή της κόρης της, Μάρθη, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία «σκόπιμα καθυστερεί» γιατί οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορεί να ανατρέψουν δεδομένα.

Η παρέμβαση των δικηγόρων

Σημαντική ήταν και η τοποθέτηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που κάλεσε τη Δικαιοσύνη να εξετάσει άμεσα το αίτημα Ρούτσι.



«Το ζήτημα δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση», τονίζουν οι δικηγόροι, υπογραμμίζοντας πως η εκταφή δεν είναι μόνο νομικό αλλά και βαθύτατα ανθρώπινο ζήτημα, που αγγίζει τον πυρήνα των πανανθρώπινων αξιών. «Μια τέτοια απόφαση θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και θα αποκαταστήσει τον σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων».

Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων

Η υπόθεση βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Οι συγγενείς επιμένουν στη διαλεύκανση κάθε σκοτεινής πτυχής της τραγωδίας, ενώ οι επόμενες μέρες θα κρίνουν αν η Δικαιοσύνη θα κάνει το βήμα που ζητούν: την εκταφή και την πλήρη διερεύνηση.