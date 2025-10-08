«Καρφί» Φλωρίδη για απεργία πείνας Ρούτσι: «Η Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show»

«Καρφιά» για τον τρόπο που παρουσιάστηκε η απεργία πείνας του Πάνος Ρούτσι πέταξε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση-επιστημονική ημερίδα «Δικαιοσύνη-Οικονομία-Ανάπτυξη» στο αμφιθέατρο «Λάμπρος Μαργαρίτης» του Υπουργείου Δικαιοσύνης το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε σε δηλώσεις στις οποίες υποστήριξε χαρακτηριστικά πως «ο ελληνικός λαός είχε την ευκαιρία αυτές τις μέρες να διαπιστώσει, ελπίζω με πολύ καθαρό τρόπο, ότι η Δικαιοσύνης δεν ενεργεί με όρους reality show. Ότι η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται και δεν εκφράζεται με όρους που τίθενται στην πλατεία Συντάγματος αλλά η Δικαιοσύνη εκφράζεται με βάση τον όρκο που έδωσαν οι Έλληνες δικαστές στο Σύνταγμα της Ελλάδος», τόνισε.

Συνεχίζοντας, μάλιστα, επισήμανε: «Και βεβαίως η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση τους πολιτικούς και τους τηλεοπτικούς χρόνους. Ενεργεί με βάση την πίστη στο Σύνταγμα και το θεσμικό οικοδόμημα της Χώρας, γι’ αυτό και, όπως όλοι διαπίστωσαν, η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται. Και βεβαίως με την ενσυναίσθηση που επιβάλλεται να έχουν, και έχουν οι Έλληνες δικαστές, μπορεί να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται ενώπιον της. Αυτά ελπίζω να έγιναν κατανοητά. Και βεβαίως αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν ποδηγετείται από κανέναν, για όσους έχουν μπερδευτεί», σημείωσε ο Γιώργος Φλωρίδης.