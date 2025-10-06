Πάνος Ρούτσι: «Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για έγκριση του αιτήματος» λέει η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέψευσε τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι, και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση.

Σε συνέντευξη τύπου στο ΔΣΑ, αναφέρει πως η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει καμία ενημέρωση για απόφαση εκταφής για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και μάλιστα πως συνεργάτης του γραφείου της μετέβη στην αρμόδια εισαγγελέα, η οποία δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχετική ενημέρωση.



«Μαίνονται οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη αλλά και οι παρεμβάσεις στην ενημέρωση, είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε στις δύο , αλλά λίγη ώρα πριν κυκλοφόρησε η είδηση ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι .

Μπήκα σε αγωνιώδη προσπάθεια επικοινωνίας ξανά και ξανά για να δω αν υπάρχει πράγματι τέτοια εξέλιξη. Με περίεργο τρόπο το ξέρουν τα μέσα ενημέρωσης και οι συνομιλητές των εξουσιών και όχι η οικογένεια».



Διέψευσε επίσης ότι είχε ζητήσει αναβολή της εκταφής: «Πριν λίγες μέρες βγήκε η είδηση ότι ζητήσαμε αναβολή ενώ δεν ζητήσαμε. Την Παρασκευή βγήκε η άλλη είδηση, ότι εγώ κλήθηκα να παραλάβω κάτι και δεν το παρέλαβα. Ουδέποτε κλήθηκα πουθενά, την Παρασκευή μέρα αργίας των δικαστηρίων πετάχτηκε ένας φάκελος στο γραφείο μου. Και σε αυτό φαίνεται ότι επιχειρούν ένα μπάζωμα της αλήθειας και να καταστρατηγήσουν δικαιώματα οικογενειών »



«Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Διαρροή στα ΜΜΕ, εμείς ρωτάμε και ο εισαγγελέας δεν ξέρει τίποτα. Πολύ προσβλητικό. Κάποιοι παίζουν με την υγεία του. Ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων. Η πιο χυδαία και η πιο αποτρόπαιη άρνηση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων» ανέφερε η συνήγορος.

«Είμαστε μπερδεμένοι, φοβισμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί όσα έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή, τώρα πρέπει με αυτό τον τρόπο να τα διεκδικούμε και να παίζονται πολιτικά κ επικοινωνιακά παιχνίδια γύρω από το δίκαιο αίτημα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω τι να πω... Να ασχοληθούν με την ουσία. Θέλουμε να μάθουμε πως και από το πέθανε το παιδί μας. Να έχουμε ένα χαρτί που να λέει ολική απανθράκωση δεν μας λέει κάτι. Για όλους τους συγγενείς. Ήταν υποχρέωση τους από την πρώτη στιγμή να το κάνουν οι ίδιοι. Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν" δήλωσε από την πλευρά της η Μιρέλα Ρούτσι.