Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες - Η δήλωση από το Σύνταγμα

Επιβεβαιώθηκε αυτό που περιέγραφε το flash.gr για την αναστροφή του κλίματος νωρίτερα στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή: η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες, έλαβε τέλος!

Το ξεκαθάρισε με δήλωσή του ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις λέγοντας, το βράδυ της Τρίτης (7/10), μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους ότι η απεργία πείνας «σταματά σήμερα».

Δείτε τη δήλωση με την οποία ανακοινώνει το τέλος της απεργίας πείνας:

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Δήλωσε όμως ότι συνεχίζει τον αγώνα του νομικά και παράλληλα έστειλε ένα κάλεσμα στον κόσμο που τον στήριξε για μια συγκέντρωση «χαράς», έστω και για λίγο όπως είπε, την Τετάρτη (8/10), στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Κωνσταντοπούλου: Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι

«Σήμερα είναι ημέρα μιας πολύ μεγάλης γιορτής, του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, έχοντας δίπλα της τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ανακοίνωσε απόψε ότι σταματάει την απεργία πείνας που έκανε για τον γιο του, θύμα του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα, ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια, δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα κιτάπια τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν, τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων, των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη, στο έγκλημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και των ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοικτά... Η πλήρης διερεύνηση όλων εκείνων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τί προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις και όλων των παιδιών και των ανθρώπων».



Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι εξήγησε αυτά που θα ακολουθήσουν λέγοντας ότι ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις. «Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων. Τον διορισμό αυτό, όλες οι οικογένειες με πρώτη την οικογένεια του Πάνου, θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους για τον διορισμό, πραγματογνωμόνων και ειδικών από το εξωτερικό, από διεθνή εργαστήρια προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία και βεβαίως όλες οι οικογένειες θα μπορούν με βάση και την παραγγελία και να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τα πρώτα χαμόγελα αισιοδοξίας και οι αγκαλιές με τη σύζυγο

Το σκηνικό ωστόσο άρχισε να διαμορφώνεται περίπου μία ώρα πριν από τη δήλωση τερματισμού της απεργίας πείνας. Κι αυτό γιατί αργά το απόγευμα, συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν με τον Πάνο Ρούτσι, μπροστά από τη Βουλή, να κρατά στα χέρια ένα λευκό τριαντάφυλλο και να αγκαλιάζει με θέρμη και ανακούφιση τη γυναίκα του, ενώ γύρω τους οι φωνές υποστήριξης και οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στον αγώνα του γίνονταν όλο και πιο έντονες.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η πεποίθηση ότι ο πατέρας του Ντένις κατέκτησε αυτό που ήθελε. Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα τους για εκταφή και εξετάσεις, και όπως φάνηκε και επίσημα, με τη δήλωσή του αργότερα, σταμάτησε η απεργία πείνας.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκτά έγιναν τα αιτήματα συγγενών για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιά, αρχειοθετημένη δικογραφία κατά ιατροδικαστών, δίνοντας νομική λύση που επιτρέπει την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητάει ο Πάνος Ρούτσι και οι οικογένειες Ασλανίδη, Καρυστιανού και Κωνσταντινίδη.



Με βάση αυτήν την εξέλιξη, οι εισαγγελικές Αρχές της Λάρισας προχωρούν σε ενημέρωση των δικηγόρων όλων των οικογενειών ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για εκταφή και εργαστηριακές αναλύσεις. Παράλληλα, αν προκύψουν ευρήματα από τις εξετάσεις αυτές αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, ώστε να διερευνηθούν αυτόνομα.