Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβλήθηκε από την Αστυνομία η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι έπειτα από τη νέα εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία τεχνικός σύμβουλος που έχει οριστεί από την οικογένεια του Ντένις.



Αναμένεται να σταλεί νέο έγγραφο από την ΕΛ.ΑΣ στις αρμόδιες Αρχές στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να πει ακριβώς ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την Αστυνομία, στην εκταφή θα παρίστανται η Αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ιατροδικαστής που θα ορίσει η Πολιτεία και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.



Το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η εκταφή θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.

«Συνεχίζω τον αγώνα νομικά»

Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έληξε μετά από 23 ημέρες. Το ανακοίνωσε ο ίδιος με δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης (7/10), μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους. Δήλωσε παράλληλα ότι συνεχίζει τον αγώνα του νομικά και έστειλε ένα κάλεσμα στον κόσμο που τον στήριξε για μια συγκέντρωση «χαράς», όπως την ονόμασε, την Τετάρτη (8/10), στις 18:30, στο Σύνταγμα.