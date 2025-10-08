Ελλάδα Πάνος Ρούτσι Τραγωδία στα Τέμπη

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας στην 23η ημέρα καθώς, όπως είπε, τα αιτήματά του έγιναν δεκτά.

Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi
Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Αναβλήθηκε από την Αστυνομία η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι έπειτα από τη νέα εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία τεχνικός σύμβουλος που έχει οριστεί από την οικογένεια του Ντένις. 

Αναμένεται να σταλεί νέο έγγραφο από την ΕΛ.ΑΣ στις αρμόδιες Αρχές στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να πει ακριβώς ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την Αστυνομία, στην εκταφή θα παρίστανται η Αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ιατροδικαστής που θα ορίσει η Πολιτεία και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. 

Το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η εκταφή θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες. 

«Συνεχίζω τον αγώνα νομικά»

Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έληξε μετά από 23 ημέρες. Το ανακοίνωσε ο ίδιος με δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης (7/10), μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους. Δήλωσε παράλληλα ότι συνεχίζει τον αγώνα του νομικά και έστειλε ένα κάλεσμα στον κόσμο που τον στήριξε για μια συγκέντρωση «χαράς», όπως την ονόμασε, την Τετάρτη (8/10), στις 18:30, στο Σύνταγμα.

@flashgrofficial Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες, έλαβε τέλος! Το ξεκαθάρισε με δήλωσή του ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις λέγοντας το βράδυ της Τρίτης (7/10), μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους. Πριν από λίγο ωστόσο, συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν με τον Πάνο Ρούτσι να κρατά στα χέρια ένα λευκό τριαντάφυλλο και να αγκαλιάζει με θέρμη και ανακούφιση τη γυναίκα του, ενώ γύρω τους οι φωνές υποστήριξης και οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στον αγώνα του γίνονταν όλο και πιο έντονες. #flashGR #fypgreece #greektiktok #fyp #tiktokgreece #foryou #flashgr #greektiktoker ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

