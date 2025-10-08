Αποχώρησε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα – «Ημέρα χαράς, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται»

Μετά από 23 ημέρες σιωπηλής διαμαρτυρίας και απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) τη λήξη της παρουσίας του στην πλατεία Συντάγματος, αποχωρώντας δικαιωμένος. Η κίνησή του έρχεται μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε την λήξη της απεργίας πείνας. Είχε προηγηθεί το «πράσινο φως» για την εκταφή του σώματος του γιου του, Ντένις, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο κ. Ρούτσι είχε σταματήσει την απεργία πείνας την Τρίτη, καθώς η πίεση που άσκησε στη δικαιοσύνη απέδωσε καρπούς, ικανοποιώντας το κεντρικό του αίτημα.

«Σήμερα είναι μία μέρα χαράς, τριπλής νίκης»

Κατά την αποχώρησή του, ο Πάνος Ρούτσι έκανε δηλώσεις στην κάμερα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια του αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων.

«Σήμερα είναι μία μέρα χαράς, τριπλής νίκης, γιατί νικήσαμε μία μάχη. Έχω την υγεία μου, έχω τη γυναίκα μου. Μετά από μία μάχη, υπάρχει και ένας αγώνας που συνεχίζεται και αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε», δήλωσε.

Ο κ. Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που τον στήριξε, σημειώνοντας ότι απέκτησε μία «τεράστια οικογένεια σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο».

«Συνεχίζω μέχρι τέλους», κατέληξε ο Πάνος Ρούτσι, στέλνοντας μήνυμα ότι η ικανοποίηση του αιτήματος για την εκταφή του γιου του είναι μόνο το πρώτο βήμα στον ευρύτερο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών.