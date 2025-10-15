Τα νεότερα για την υγεία του Πάνου Ρούτσι - Η έκκληση στους δημοσιογράφους

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, μετά από τάση λιποθυμίας που είχε, στη διάρκεια συγκέντρωσης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, στο Σύνταγμα.



Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» γνωστοποίησε πως ο πρώην απεργός πείνας υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και αφού όλες έδωσαν καθησυχαστικές ενδείξεις, οι γιατροί του έδωσαν εξιτήριο και μετέβη στο σπίτι του για να ξεκουραστεί.

Όλα ξεκίνησαν μετά από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των ονομάτων των θυμάτων στο Σύνταγμα, όταν ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως κάθισε για να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Την ώρα εκείνη περνούσε από το σημείο ασθενοφόρο, και έτσι συγκεντρωμένοι το κάλεσαν για να γίνουν επί τόπου ζωτικές μετρήσεις και ακολούθως αποφασίστηκε η μεταφορά του κ. Ρούτσι στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».



Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» αναφέρει πως «συνεχίζει να χρίζει πλήρους ξεκούρασης, για το λόγο αυτό ζητάμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάστασή του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως».

«Είναι λογικό, είναι εξαντλημένος ο οργανισμός του»

Η Ματίνα Παγώνη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες. «Μην ξεχνάμε ότι ήταν τόσες ημέρες στο Σύνταγμα, με κόσμο, είχε πολλές επαφές. Λογικό είναι μετά από όλη αυτήν τη διαδικασία να αισθανθεί έτσι», είπε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Πρόσθεσε, δε, ότι έγινε όλο το πακέτο των εξετάσεων στον «Ευαγγελισμό» και πως πλέον χρειάζεται ξεκούραση.