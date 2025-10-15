Λαχτάρα για τον Πάνο Ρούτσι: Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (14/10) ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός Open, ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε τάση λιποθυμίας και στις 23:49 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει από την περιοχή του Συντάγματος.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρωμα διασωστών όπου τον παρέλαβε. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με τους γιατρούς να προχωρούν στις απαιτούμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι έως τώρα εξετάσεις του είναι καλές. Σημειώνεται ότι ο κ. Ρούτσι έχει διακόψει την απεργία πείνας από την προηγούμενη εβδομάδα.