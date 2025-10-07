Πάνος Ρούτσι: Βιώνω πόνο και κούραση, αλλά με τη στήριξη του κόσμου αντέχω

Σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αμετακίνητος, παραμένει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας που πραγματοποιεί μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα. Ο πατέρας του Ντένις, θύμα από την τραγωδία των Τεμπών, ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας του θα συνεχιστεί μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Σε δηλώσεις του από το σημείο της κινητοποίησης, ο κ. Ρούτσι μίλησε για τις συνθήκες που βιώνει και εξήγησε γιατί, παρά τις όποιες «πράσινες κάρτες» έχουν δοθεί για επιμέρους διαδικασίες (όπως η εκταφή), συνεχίζει τον αγώνα του.

Το κύμα συμπαράστασης τον κρατάει όρθιο

Ο κ. Ρούτσι περιέγραψε με συγκίνηση και ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας:

«Τις βιώνω με πολύ πόνο. Πολύ κούραση. Ταυτόχρονα έχω υπομονή. Και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω. Με κάνει να ελπίζω».

Τόνισε δε, ότι το καθημερινό κύμα στήριξης μπροστά στη Βουλή λειτουργεί ως η βασική του κινητήρια δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα που ξεκίνησε για την αναζήτηση της αλήθειας για τα Τέμπη.

Το αίτημα για «πλήρη διαφάνεια»

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί συνεχίζει την κινητοποίηση, ο Πάνος Ρούτσι ήταν σαφής: ζητά πλήρη διαφάνεια σε όλη την υπόθεση και εγγυήσεις ότι η διαδικασία θα γίνει με τους αυστηρότερους όρους.

«Ζητώ να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλη αυτή την υπόθεση. Να υπάρχουν βιοχημικές εξετάσεις. Να υπάρχουν τεχνικοί σύμβουλοι. Όλα τα απαραίτητα. Όλα. Ό,τι χρειαστεί».

Καταλήγοντας, ο πατέρας θύματος διαβεβαίωσε ότι η θέση του είναι αμετάκλητη: «Μέχρι να πατηθούν όλα τα αιτήματά μου, θα είμαι εδώ», ενώ εξέφρασε την ευχή «να μην συνεχιστεί πολύ ακόμα» ο αγώνας και να υπάρξουν άμεσα απαντήσεις και εξελίξεις.

Χατζηχαραλάμπους: «Να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια και να πάψει ο διχασμός»

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη (0:05), ο οποίος ήταν βοηθός ελεγκτής στην επιβατική αμαξοστοιχία. «Έχουνε περάσει δυόμιση χρόνια και κηδεία στα παιδιά μας ακόμη δεν έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε γιατί αν δεν δικαιωθούν αυτά τα παιδιά δεν μπορούμε ούτε να τα θρηνήσουμε (0:31) ούτε να τα πενθήσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ με πάσα ευγένεια όσο μπορώ ευγενικός να είμαι, να γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτού του ανθρώπου και κατά συνέπεια όλων και των 57 θυμάτων. Να γίνει επανάληψη του DNA γιατί υπήρξαν προχειρότητες, να αποκατασταθούν τα νεκρά σώματα, να γίνουν τοξικολογικές και να γίνουν και μοριακές-βιοχημικές εξετάσεις. Χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα, να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια και να σταματήσει πια και αυτός ο διχασμός στα κανάλια και στα κόμματα και στο κοινό», ανέφερε αρχικά μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου.

Σε ερώτηση για την αίτηση αναίρεσης της Hellenic Train να επιδικαστούν οι αποζημιώσεις στους συγγενείς, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε ότι δεν γνωρίζει. «Νομικά δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Εγώ θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου και να ηρεμήσει η ψυχούλα του», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν έχει αμφιβολίες «γι' αυτό που παραλάβατε», είπε: «Όταν είναι κλειστά τα φέρετρα, λογικό δεν είναι; Ξέρουμε τι έχει μέσα; Αυτονόητα πράγματα είναι αυτά παιδιά. Δεν είναι τίποτα κακό να επαναληφθούν όλα όταν υπάρχει καλή πρόθεση». Σε αυτούς που λένε ότι με όλα αυτά καθυστερεί η διαδικασία της δίκης, απάντησε ότι «περιμέναμε 2,5 χρόνια, το να περιμένουμε και 10-20-30 μήνες τι γίνει....Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια θέματα τα οποία αποπροσανατολίζουν την ουσία. Η ουσία είναι αυτά τα παιδιά να δικαιωθούν. Γιατί οι μισοί από αυτούς τους ανθρώπους είχαν σωθεί από τη σύγκρουση και απανθρακώθηκαν. Και η απανθράκωση είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι η αιτία. Από κάτι έχουν καεί. Αυτό να μάθω, τι άλλο;.. Να γίνουν αυτές οι τοξικολογικές».

Ερωτηθείς γιατί δεν έγιναν αυτά τα αιτήματα των συγγενών νωρίτερα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε: «Υπάρχουν 57 θύματα και υπάρχουν 100 συγγενείς με οικογένειες. Εδώ μέσα σε μια οικογένεια με τέσσερα άτομα κι έχουμε διαφορετικές απόψεις... Μην πάμε εκεί, μην αποπροσανατολίζουμε την κοινή γνώμη. Το ρεζουμέ, σας επαναλαμβάνω και πάλι είναι να κάνουμε τις μοριακές εξετάσεις, τις τοξικολογικές εξετάσεις».