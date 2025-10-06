Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – «Δεν μας κοροϊδεύουν - Να ανοίξει πάλι η ανάκριση»

Συνεχίζεται για 22η ημέρα η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο δικαστικό μέτωπο.

Οι εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προχώρησαν στην ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, ως μέρος της προσπάθειας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πάνος Ρούτσι - Ζωή Κωνστνατοπούλου δηλώσεις στο Σύνταγμα. pic.twitter.com/2vfqhcYRzZ — Flash.gr (@flashgrofficial) October 6, 2025

Ανάκληση δικογραφίας και νέα έρευνα

Την ώρα που έχει ήδη διαταχθεί η εκταφή της σορού για ταυτοποίηση μέσω DNA, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προχώρησε σε μία σημαντική ενέργεια:

Ανέσυρε από το αρχείο μια παλαιότερη δικογραφία που αφορούσε τυχόν ποινικές ευθύνες ιατροδικαστών για αδικήματα όπως η παράβαση καθήκοντος και η ψευδής βεβαίωση.

Με βάση τα νέα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, η δικογραφία ανασύρθηκε και πλέον διενεργείται νέα εισαγγελική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

«Πάμε μέχρι τέλους»

Ο Πάνος Ρούτσι και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασαν από την Πλατεία Συντάγματος τις δικαστικές εξελίξεις.

Ο απεργός πείνας ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του, δηλώνοντας ότι η απεργία πείνας θα διαρκέσει μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο.

Η συνήγορός του, από την πλευρά της, υποστήριξε με έντονο ύφος τη στάση του κ. Ρούτσι και των οικογενειών:

«Δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου Ρούτσι για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Επιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί. Πάμε μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποία μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις».

Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν ότι ο αγώνας των συγγενών για τη διαλεύκανση της τραγωδίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, παρά την ικανοποίηση του βασικού αιτήματος για τις εξετάσεις.