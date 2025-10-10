Συγκινητική στιγμή: Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη με τη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι

Η Εθνική Ελπίδων πέτυχε μια σπουδαία και ιστορική νίκη μέσα στη Γερμανία, επικρατώντας της δευτεραθλήτριας Ευρώπης με 3-2και κάνοντας το 2x2 στα προκριματικά του EURO U21.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έδειξε ψυχή, χαρακτήρα και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα που θα μείνει αξέχαστο στη Γένα. Με το τελευταίο σφύριγμα, οι νεαροί διεθνείς ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ζώντας στο έπακρο τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε μετά το ματς, όταν σύσσωμη η αποστολή πόζαρε για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία, κρατώντας μια ελληνική σημαία με αφιέρωση στον Πάνο Ρούτσι.

Πάνω στη σημαία αναγραφόταν το συγκινητικό μήνυμα: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι. Πάνος Ρούτσι».