Κωνσταντίνος Κωστούλας: Ο μεγάλος αδερφός που άφησε το στίγμα του με την Εθνική Ελπίδων

Η Εθνική Ελπίδων πέτυχε ένα τεράστιο διπλό στη Γερμανία, επικρατώντας των «Πάντσερ» με 3-2, για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027, κάνοντας το 2/2 στον όμιλο, μετά την... πεντάρα απέναντι στη Μάλτα, στην πρεμιέρα.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της Εθνικής, ήταν ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, αδερφός του Χαράλαμπου Κωστούλα, που αγωνίζεται στη Μπράιτον, με μεταγραφή ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Ο 20χρονος στόπερ, ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 12', με κεφαλιά.

Απ' την περσινή σεζόν κι΄ έπειτα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι εκείνος που έχει μονοπολήσει το ενδιαφέρον, με τις εξαιρετικές του επιδόσεις στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι οποίες τον οδήγησαν στο να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την Μπράιτον να δίνει 40 εκατομμύρια ευρώ για τον κάνει δικό της.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο μεγάλος του αδερφός, διαπρέπει με την Εθνική Ελπίδων και διαγράφει τη δική του πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο 20χρονος, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και από το περασμένο καλοκαίρι, ανήκει στο δυναμικό του ΟΦΗ, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τρεις συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Τα πρώτα του βήματα στο χώρο του ποδοσφαίρου, τα έκανε μαζί με τον αδερφό του στα τοπικά της Μαγνησίας και έπειτα μεταπήδησε στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού Βόλου. Από τη σεζόν 2021/22, έγινε μέλος της ομάδας νέων του Ολυμπιακού, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι και το καλοκαίρι του 2024, όταν πήρε μεταγραφή στη Ρίο Άβε.

Πριν πάρει μεταγραφή στους Πειραιώτες όμως, μαζί με τον Χαράλαμπο, πολιορκήθηκαν έντονα από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά τελικά, μαζί με συμβολή του πατέρα τους, Θανάση Κωστούλα, επέλεξαν τους Πειραιώτες.

Ο Κωστούλας ήταν βασικό μέλος της ομάδας των «ερυθρόλευκων», που έγραψε ιστορία, κατακτώντας το Youth League το 2024, συνθέτοντας ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Ισίδωρο Κουτσίδη.

