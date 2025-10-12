Δανία-Ελλάδα: Κόντρα στην παράδοση με αύρα 1980 (vids)

Η Εθνική μας δεν τα κατάφερε στην Γλασκώβη απέναντι στην Σκωτία και ηττήθηκε, παρά την ανωτερότητα της, 3-1. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα οφείλει να κοιτάξει μπροστά και να κυνηγήσει όσες ελπίδες της έχουν απομείνει για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026, κόντρα στο φαβορί του ομίλου Δανία.

Με την Δανία έχουμε πλούσιο παρελθόν με πολλές αναμετρήσεις κυρίως για προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλου. Η παράδοση ανάμεσα στη Δανία και την Ελλάδα δείχνει τους Σκανδιναβούς ως κυρίαρχους όταν παίζουν στο «σπίτι» τους. Όμως, όπως κάθε ιστορία έχει τις εξαιρέσεις της και μία τέτοια καλείται να κάνει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Δανία σε σύνολο 16 αναμετρήσεων (επίσημες και φιλικές) μετράει 9 νίκες, 4 ματς έχουν λήξει ισόπαλα και 3 φορές έχει κερδίσει η Ελλάδα.

Από τους επίσημους αγώνες που διεξήχθησαν στη Δανία, η Ελλάδα έχει καταφέρει να πάρει νίκη μόνο μία φορά. Ας πάρουμε τα ταξίδια της Εθνικής Ελλάδος στην αφιλόξενη ποδοσφαιρικά Δανία, από την αρχή.

1965: Δανία-Ελλάδα 1-1

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1966, και αποτελεί την πρώτη επίσημη αναμέτρηση μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων με γηπεδούχο τη Δανία. Το ματς διεξήχθη στις 27 Οκτωβρίου 1965, στην παραδοσιακή έδρα της Δανίας το Parken, στην Κοπεγχάγη, έδρα επίσης της ομώνυμης ομάδας. Η ισοπαλία 1-1 εκείνη την ημέρα είναι ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει η Εθνική μας εκτός έδρας με τους Σκανδιναβούς. Οι Δανοί είχαν προηγηθεί στο 12ο λεπτό με γκολ του Όλε Φρίτζεν, αλλά στο 44' ο Γιώργος Σιδέρης, με το τρίτο του γκολ σε εκείνα τα προκριματικά ισοφάρισε για την Ελλάδα, με το σκορ να μένει ίδιο μέχρι το τέλος. Για την ιστορία, καμία ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί εν τέλει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Γιάννης Φρονιμίδης, Χρήστος Ζαντερόγλου, Αλέκος Σοφιανίδης, Στάθης Χαϊτάς, Αριστείδης Καμάρας, Κωνσταντίνος Πολυχρονίου, Μίμης Δομάζος, Στέλιος Σκευοφύλακας, Νικόλαος Σιμιγδαλάς, Αριστείδης Παπάζογλου, Γιώργος Σιδέρης

1980: Δανία-Ελλάδα 0-1: Θρίαμβος και η γέννηση του «Σαργκάνης Φάντομ»

Στις 15 Οκτωβρίου 1980, κατά τη διάρκεια προκριματικού αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 1982, η Ελλάδα πέτυχε την μοναδική της νίκη στην Κοπεγχάγη απέναντι στην Δανία. Η νίκη με 0-1 ήταν μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 και πάνω από όλα ο αγώνας που ανέδειξε τον θρυλικό τερματοφύλακα Νίκο Σαργκάνη.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, ο Σαργκάνης απέκρουσε εντυπωσιακά το απευθείας φάουλ του Άρνεσεν και λίγο αργότερα, με γρήγορη έξοδο, σταμάτησε ξανά τον ίδιο παίκτη, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Στο 23’ έδειξε ξανά τα αντανακλαστικά του αποκρούοντας δύσκολο σουτ του Άρνεσεν, ενώ δύο λεπτά αργότερα είπε «όχι» και στην κοντινή κεφαλιά του Ράσμουνσεν, κρατώντας το 0-0 ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε το πραγματικό του σόου. Αρχικά μπλόκαρε δυνατή κεφαλιά του Πέτερσεν και, κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 50’ ο Κυράστας κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Κούης ανέλαβε την εκτέλεση και με ένα εξαιρετικό χτύπημα που πέρασε μέσα από το τείχος, άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα. Οι Δανοί βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αλλά ο πραγματικός «τοίχος» στο γήπεδο ήταν ο Νίκος Σαργκάνης. Στο 71’ έκανε την απόκρουση του αγώνα, σταματώντας εκπληκτικά το σουτ του Σίμονσεν από κοντινή απόσταση, και στη συνέχεια «καθάρισε» όλες τις φάσεις, διασφαλίζοντας τη μεγάλη ελληνική νίκη. Ήταν η πρώτη φορά ύστερα από 26 χρόνια που η Ελλάδα έφευγε με διπλό από ξένη έδρα.

Την επόμενη μέρα οι Δανοί δημοσιογράφοι εκθείασαν την επίδοση του Έλληνα τερματοφύλακα: «Ο άνθρωπος με πέντε χέρια»





1983: Δανία-Ελλάδα 1-0

Η επόμενη συνάντηση των δύο χωρών στο Parken, ήταν για τα προκριματικά του Euro 1984 στις 27 Απριλίου του 1983. Η Εθνική του Χρήστου Αρχοντίδη δεν παρουσίασε καλή εικόνα σε εκείνο τον αγώνα καθώς είχαν ήδη χαθεί σχεδόν όλες οι ελπίδες για πρόκριση στο Euro. Η ήττα με 1-0 ήρθε τελικά στο 76' όταν ο Σόρεν Μπουσκ σκόραρε με κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή, μετά από εκτέλεση κόρνερ των Δανών.

Οι Δανοί κατάφεραν τελικά να προκριθούν στο εν λόγω Euro, όπου έφτασαν έως και τα ημιτελικά.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Πλίτσης, Βαμβακούλας, Γκαλίτσιος, Μίχος, Ξανθόπουλος, Κουσουλάκης, Κούης, Αναστόπουλος, Μητρόπουλος, Παπαϊωάννου, Κωστήκος

1989: Δανία-Ελλάδα 7-1: Συντριβή και μία από τις χειρότερες ήττες

Στις 17 Μαΐου του 1989, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ιταλίας 1990, η Ελλάδα πέρασε ένα από τα πιο “εφιαλτικά” βράδια της ιστορίας της απέναντι στην ομάδα των Μίκαελ και Μπρίαν Λάουντρουπ, γνωρίζοντας τη συντριβή με 7-1.

Οι Δανοί με 7 διαφορετικούς σκόρερ έκαναν ότι ήθελαν την ελληνική άμυνα, σκοράροντας πέντε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Στέλιου Μανωλά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου που άλλαξε τις ισορροπίες. Για την Ελλάδα ο Κώστας Μαυρίδης ισοφάρισε στο 40' για το 1-1, αλλά η συνέχεια αποδείχτηκε καταστροφική σε ένα ματς που έπρεπε να ξεχαστεί γρήγορα από τους Έλληνες παίχτες.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Σπύρος Οικονομόπουλος, Στράτος Αποστολάκης, Ιάκωβος Χατζηαθανασίου, Στέλιος Μανωλάς, Κώστας Μαυρίδης, Γιώτης Τσαλουχίδης, Δημήτρης Σαραβάκος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιάννης Σαμαράς, Τάσος Μητρόπουλος, Νίκος Τσιαντάκης.

1996: Δανία-Ελλάδα 2-1

Χρειάστηκε να περάσουν επτά χρόνια για να βρεθούν αντιμέτωπες οι δύο χώρες στην Δανία. Το σενάριο γνωστό, και πάλι προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (1998) και πάλι ήττα για την Εθνική Ελλάδος στην Κοπεγχάγη.

Στις 9 Οκτώβρη του 1996, η Δανία προηγήθηκε με αυτογκόλ του Θοδωρή Ζαγοράκη στο 25'. Η Ελλάδα αντέδρασε και στο 35' ισοφάρισε με εκτέλεση φάουλ του Γιώργου Δώνη. Ωστόσο στο 53' ένας παλιός γνώριμος από το εφιαλτικό ματς του 1989, ο Λάουντρουπ, σκόραρε για το τελικό 2-1.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Ατματσίδης, Αποστολάκης, Κασάπης, Ουζουνίδης, Καλιτζάκης, Νταμπίζας, Ζαγοράκης (63` Κωνσταντινίδης), Νικολαϊδης, Μπατίστα (59` Αλεξανδρής), Τσάρτας (75` Νινιάδης), Δώνης

2005: Δανία-Ελλάδα 1-0

Τον Οκτώβρη του 2005, με φρέσκιες τις μνήμες από τον θρίαμβο του 2004, η Ελλάδα αντιμετώπισε την Δανία στην Κοπεγχάγη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μίκαελ Γκράβγκαρντ στο 39' με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να προκριθεί τελικά στο Μουντιάλ του 2006.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Αντώνης Νικοπολίδης, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Μιχάλης Καψής, Σωτήρης Κυριάκος, Άγγελος Μπασινάς, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Ζήσης Βρύζας, Νίκος Λυμπερόπουλος

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ελπίζει σε ένα αποτέλεσμα εξαίρεση την Κυριακή 12/10, σαν εκείνο του 1980.